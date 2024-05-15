YouTube'da Bir Kişi Bozuk Olan Gözlerini Dua ile Nasıl Düzelttiğini Anlattı: “8K Ultra HD Görmeye Başladım"

Sosyal medyada dini bilgiler paylaşan Kerem Önder'in videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi Sözler Köşkü isimli kanalda, çocukken yaşadığı görme problemini dua ile nasıl çözdüğünü anlattı.
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Youtube'da Sözler Köşkü isimli bir kanala konuk olan Kerem Önder, elleriyle gözlerini kapattıktan sonra İsmi Azam duasını okuduktan sonra gözlerinin yanmaya başladığını söyledi.
Önce çok korktuğunu söyleyen Önder, duanın ardından gözlerinin 8K Ultra HD görmeye başladığını iddia etti.
İşte o açıklama;
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