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Her Gün 345 Kepenk İniyor: Kapanan Dükkânın Sessiz Dersi

etiket Her Gün 345 Kepenk İniyor: Kapanan Dükkânın Sessiz Dersi

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
26.10.2026 - 18:15
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2026'nın ilk dokuz ayında 93 bin esnaf iş yerini kapattı. Aynı dönemde 219 bin yeni iş yeri sicile kaydoldu. Kepengi indiren de kaldıran da aynı sokakta yürüyor. Aradaki fark nerede başlıyor?

Dr. Mustafa Çağa

Çocukluğumun İzmir'inde sabahların bir sesi vardı. Kemeraltı'na doğru yürürken önce simitçinin sesi gelirdi, sonra kepenklerin. Demir kepengin yukarı kalkarken çıkardığı o uzun, biraz paslı gıcırtı bana hep bir tür günaydın gibi gelirdi. Babamın uğradığı küçük bir saatçi vardı. Kepengini her sabah aynı saatte, aynı yavaşlıkla kaldırırdı. Bir gün dayanamayıp sordum, neden hep bu kadar yavaş açıyorsunuz diye. Gözlüğünün üstünden baktı, gülümsedi. 'Kepenk hızlı kalkarsa dükkân korkar evlat.'

O cümleyi geçen hafta yeniden hatırladım. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk dokuz ayında 93 bin 95 esnaf iş yerini kapattı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 83 bin 302'ydi. Kapanışlar bir yılda yüzde 11,8 artmış. Günlere bölünce ortaya çıkan tablo daha da çarpıcı. Ülkenin bir köşesinde her gün yaklaşık 345 kepenk son kez iniyor. İstanbul 10 bin 956 kapanışla listenin başında. Hemen arkasında benim şehrim var. İzmir'de dokuz ayda 6 bin 421 esnaf kepenk indirmiş.

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Rakamı okuyunca önce o saatçiyi düşündüm. Sonra öğrencilerimi.

Rakamı okuyunca önce o saatçiyi düşündüm. Sonra öğrencilerimi.

Üniversitede girişimcilik dersine gelen gençlerin çoğu bir uygulama, bir platform, bir yazılım hayal eder. Anlaşılır bir şey bu. Dünyanın konuştuğu girişimler artık ekranın içinde doğuyor. Her dönemin ilk haftasında sınıfa aynı soruyu sorarım: 'Mahallenizdeki bakkal girişimci midir?' Önce kısa bir sessizlik olur. Ardından arka sıralardan biri çekinerek 'Hocam, o esnaf' der. Ben de tahtaya büyük harflerle şunu yazarım.

Esnaf, kepengi olan girişimcidir.

Geçen dönem bu sorunun ardından bir öğrencim ders çıkışında yanıma geldi. Ailesinin Anadolu'nun küçük bir ilçesinde otuz yıllık bir nalbur dükkânı varmış. Babası artık yorulmuş, dükkânı devralmasını istiyormuş. Kendisi ise bir yazılım şirketinde staj yapmayı, sonra kendi uygulamasını kurmayı hayal ediyormuş. 'Hocam, dükkânı alırsam hayallerimden vazgeçmiş olur muyum?' diye sordu. Uzun uzun konuştuk. Ona şunu söyledim: babanın dükkânında otuz yıllık bir müşteri listesi, otuz yıllık bir güven var. Pek çok genç girişimcinin yıllarca uğraşıp kuramadığı şey bu. Dükkânı alıp almaman ayrı bir karar. Ancak oradaki birikimi küçümsersen, hangi işi kurarsan kur eksik başlarsın.

Dönem sonunda bana bir mesaj attı. Dükkânın stoklarını telefonundan takip edebileceği basit bir sistem kurmuş. Babası önce burun kıvırmış, sonra her akşam ekrana bakar olmuş. Hayallerinden vazgeçmemiş, sadece onları babasının tezgâhının üstüne koymuş. O mesajı okurken bir hocanın alabileceği en güzel notu aldığımı düşündüm.

Bu cümleyi her söylediğimde salonda bir şey değişir. Bakkalın, terzinin, ayakkabı tamircisinin yaptığı iş, adı dergilere çıkan bir kurucunun yaptığından çok da farklı değil. Kirayı ödemeden önce müşteriyi bulmak zorunda. Tedarikçiye borçlanıyor, alacağını beklerken uykusuz kalıyor. Fiyatı artırsa müşteri kaçacak, artırmasa kendisi zorlanacak. Aradaki tek fark şu: ona kimse yatırım turu açmıyor. Hatasının bedelini kendi cebinden, çoğu zaman da evinin bütçesinden ödüyor.

Kapanmaların nedeni sorulduğunda herkesin dilinde benzer cümleler var.

Kapanmaların nedeni sorulduğunda herkesin dilinde benzer cümleler var.

Haberlerde iş yeri kiraları, SGK ve Bağ-Kur primleri, elektrik ile doğal gaz faturaları, tedarik maliyetleri sayılıyor. Hepsi doğru. Yirmi yıldır sahada iş makinesi satan biri olarak bir şeyi daha biliyorum. Maliyet bir işletmeyi tek seferde yıkmaz. Önce yorar, sonra sahibinin cesaretini kemirmeye başlar. Kepengi son akşam indiren el, çoğu zaman aylar önce yorulmuş bir eldir.

Dükkânlar bir günde kapanmaz, sahipleri yavaş yavaş vazgeçer.

Bu yıllar içinde çok sayıda küçük işletme sahibiyle aynı masaya oturdum. Tek kepçesiyle hafriyat işi yapan ustalar, iki üç kamyonla yola çıkmış aile şirketleri, babadan kalan işi ayakta tutmaya çalışan kardeşler. Zamanla şunu fark ettim. Zor dönemlerde ayakta kalanlar her zaman en güçlü olanlar değildi. Çoğu zaman en büyükler de değildi. Ayakta kalanlar, kendi rakamlarına herkesten önce bakmaya cesaret edenlerdi.

Yıllar önce tanıdığım bir işletmeci aklıma geliyor. Her ayın ilk pazartesi sabahı eski bir defter açar, kurşun kalemle birkaç satır yazardı. Bu ay ne kazandım, kime ne borçluyum, kimden ne bekliyorum. Bilgisayarı da vardı, muhasebecisi de. Buna rağmen o satırları kendi eliyle yazmadan güne başlamazdı. Bir gün merak edip sordum, bunu zaten muhasebeci yapmıyor mu diye. Kalemi bırakmadan cevap verdi. 'Muhasebeci dünü yazar. Ben yarını görmek istiyorum.'

Bir başka tanıdığım, hafriyat işinde on beş yılını vermiş bir ustaydı. İşlerin iyice durduğu bir kış, iki makinesinden birini satıp küçüldü. Çevresindekiler onu yenilmiş saydı, kahvede arkasından konuşanlar bile oldu. O ise yalnızca kendi defterine bakmış ve rakamların ne dediğini duymuştu. İki yıl sonra yeniden yanıma geldiğinde elinde yeni bir iş planı vardı. Küçülmeyi bir yenilgi olarak değil, nefes almak olarak görmüştü. Bugün işini o eski günlerden daha sağlam yürütüyor.

Defterine bakmaktan korkan, sonunda kepengine bakmaya mecbur kalır.

Kapanan dükkânların büyük bölümünde hikâye birbirine benziyor.

Kapanan dükkânların büyük bölümünde hikâye birbirine benziyor.

Kira artıyor, ciro yerinde sayıyor, işletme sahibi bir süre 'toparlanır' diye bekliyor. Beklerken kendi maaşını almıyor, primini erteliyor, tedarikçiden biraz daha vade rica ediyor. Bu bekleyişin adı umut. Umut güzel bir duygudur, insanı sabah yataktan kaldırır. Plan yerine geçtiği gün ise sessizce tehlikeli bir şeye dönüşür.

Umut yakıttır, direksiyon değil.

Bu hafta gündeme bir de faiz haberi düştü. Merkez Bankası 22 Ekim'deki toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36'ya çekti. Esnaf için anlamlı bir haber bu, çünkü krediye erişimin maliyeti yavaş da olsa geriliyor demek. Yine de dürüst olmak gerekiyor. Bir puanlık indirim, kirası bir yılda katlanmış bir dükkânın kaderini tek başına değiştirmez. Faizin düşmesi kapıyı biraz aralar. İçeri girip girmemek, girerse ne yapacağı yine işletme sahibinin kararıdır. Ucuzlayan kredi iyi kurulmuş bir işi hızlandırır. Kötü kurulmuş bir işi ise yalnızca biraz daha uzun süre ayakta tutar.

Ucuz borç yanlış yolu kısaltmaz, sadece hızlandırır.

Bu yazıyı karamsar bir tablo çizmek için yazmıyorum. Aynı verinin içinde gözden kaçan bir rakam daha var. Ocak ile eylül arasında 219 bin 177 iş yeri esnaf siciline kaydolmuş. Kepenk indirenlerin iki katından fazla insan, bir yerlerde yeni bir kepenk kaldırmış. Bu ülkenin insanı hâlâ kendi işini kurmaya inanıyor. Bütün zorluklara rağmen sabahın erken saatinde bir dükkânın önünde cebinde anahtar arayan yüz binlerce insan var. Bunu küçümsemek, en az kapanışları görmezden gelmek kadar yanlış olur.

Asıl soru da tam burada başlıyor bence. Bu 219 bin kişiden kaçı bir yıl sonra o kepengi hâlâ kaldırıyor olacak? Ders kitapları bu soruya sermaye, yer seçimi, rekabet gibi başlıklarla cevap verir. Sahada gördüğüm cevap daha sade. Ayakta kalanlar genellikle müşterisini adıyla tanıyan, komşusuyla konuşan, kötü haberi erken duymayı seçen insanlar oluyor.

Sınıfta bunu anlatırken öğrencilerim bazen hayal kırıklığına uğrar. Daha teknik, daha parlak bir cevap beklerler. Oysa küçük işletmenin hayatta kalma sırrı çoğu zaman o kadar sıradandır ki kimse onu ders kitabına koymaya değer bulmaz. Müşteriye kapıda selam vermek, veresiye defterini zamanında kapatmak, cumartesi sabahı herkesten yarım saat önce açmak. Bunlar bir yatırımcı sunumunda yer almaz. Yine de bir dükkânı on yıl ayakta tutan şey çoğu zaman bunlardır.

İzmir esnafının eski bir alışkanlığı vardır. Akşam kepengi indirmeden önce yan dükkâna seslenilir: 'Bugün nasıldı?' Bu sorunun cevabı hiçbir zaman net bir rakam olmaz. 'Fena değil' denir, 'idare eder' denir, bazen sadece omuz silkilir. Fakat o kısa konuşmada müthiş bir bilgi akar. Hangi ürün dönüyor, hangi müdavim artık uğramıyor, sokağın başına ne açılacak, kira sözleşmesi yenilenince kim ne kadar zam yemiş. Mahalle esnafı, kimse ona rapor hazırlamadığı zamanlarda bile piyasayı bu akşam sohbetleriyle okurdu.

Bugün o sohbetler azaldı. Herkes kendi telefonuna, kendi derdine gömüldü.

Bugün o sohbetler azaldı. Herkes kendi telefonuna, kendi derdine gömüldü.

Küçük işletme yalnızlaştıkça kırılganlaşıyor. Büyük şirketlerin danışmanları, analistleri, toplantı odaları var. Esnafın tek danışmanı çoğu zaman yan dükkândı. Bunu küçümsemeyin. Yan dükkândaki kasap, sizin vitrininizin neden boş kaldığını sizden önce görür. Karşıdaki terzi, müşterinin hangi saatte sokağa girdiğini ezbere bilir. Çay ocağındaki abi, kimin borcunu ödeyemediğini, kimin işinin açıldığını sessizce takip eder. Bu bilgi hiçbir kurumun sunamayacağı kadar canlı, hiçbir raporun yakalayamayacağı kadar tazedir. O kapı kapandığında işletme sahibi sadece bir komşusunu kaybetmiyor. Kendisine dürüstçe ayna tutan birini de kaybediyor.

Komşusuyla konuşmayan esnaf, kendi yorgunluğunu en son fark eder.

Peki ne yapmalı? Reçete yazmayı sevmem, her dükkânın derdi kendine özgüdür. Yine de bana danışan genç işletme sahiplerine hep tekrarladığım bir iki şey var. Kirayı en iyi ayınıza göre değil, en kötü ayınıza göre hesaplayın. Küçük de olsa kendinize bir maaş bağlayın. Kendine maaş vermeyen işletme sahibi aslında işletmesine sessizce borç veriyordur. Bu borcu da kimse geri ödemez, çünkü kimse kayda geçirmemiştir.

Bir de daha zor bir tavsiyem var. İşe başlarken, hangi noktada vazgeçeceğinizi de kendinize dürüstçe söyleyin. Kulağa ağır geldiğini biliyorum. Bizim kültürümüzde dükkânı kapatmak bir tür yenilgi sayılır, mahallede fısıltıyla konuşulur. Oysa zamanında kapatılan bir dükkân, sahibine yeniden başlama gücü bırakır. Geç kapatılan dükkân ise birikimi, kredi notunu, bazen de evin huzurunu yanında götürür.

TESK verilerinde beni en çok düşündüren ayrım da buydu.

TESK verilerinde beni en çok düşündüren ayrım da buydu.

Kapananların 73 bin 121'i sicil terki, 19 bin 974'ü ise meslek terki olarak kayda geçmiş. Dükkânı kapatmak bir şeydir, mesleği bırakmak bambaşka bir şey. Yirmi bine yakın insan yalnızca bir adresi değil, yıllarca öğrendiği bir zanaatı da geride bırakmış. O zanaatların bir kısmı bir daha o sokaklara dönmeyecek.

Zamanında inen kepenk, yeniden kalkabilir.

Devletin de yapacakları var elbette. Esnaf örgütlerinin uygun koşullu kredi, prim yükünün hafifletilmesi, enerji giderlerine destek gibi talepleri uzun süredir gündemde. Bunlar konuşulmalı, takip edilmeli, sonuca bağlanmalı. Bununla birlikte bir girişimcilik hocası olarak şunu da söylemek zorundayım. Hiçbir destek paketi, rakamlarına bakmayan bir işletmeyi kurtaramaz. Destek, yüzmeyi bilene uzatılan bir simit gibidir. Kıyıya çıkmak için yine kulaç atmak gerekir.

Geçen yaz İzmir'e gittiğimde o saatçinin sokağından geçtim. Dükkân yıllar önce kapanmış, yerine küçük bir kahveci açılmış. Sabahın erken saatiydi. Yirmili yaşlarında bir genç, kepengi kaldırıyordu. Aceleyle değil. Yavaş, neredeyse saygıyla. Bir süre durup izledim. Belki o da birinden duymuştu, belki kendi kendine bulmuştu. Kepenk hızlı kalkarsa dükkân korkar.

Her gün yüzlerce kepenk iniyor bu ülkede. Her gün bunun iki katından fazlası da bir yerlerde yeniden kalkıyor. Rakamların arkasında, sabah cebinde anahtarını arayan insanlar var. Bu satırları okuyanlar arasında bu sabah kendi kepengini kaldıran biri varsa, ona söyleyeceğim şey çok basit. Defterinize bakın. Akşam olunca yan dükkâna bir seslenin. Kepenginizi de yavaş kaldırın, dükkân korkmasın.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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