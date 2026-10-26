Her Gün 345 Kepenk İniyor: Kapanan Dükkânın Sessiz Dersi
2026'nın ilk dokuz ayında 93 bin esnaf iş yerini kapattı. Aynı dönemde 219 bin yeni iş yeri sicile kaydoldu. Kepengi indiren de kaldıran da aynı sokakta yürüyor. Aradaki fark nerede başlıyor?
Dr. Mustafa Çağa
Çocukluğumun İzmir'inde sabahların bir sesi vardı. Kemeraltı'na doğru yürürken önce simitçinin sesi gelirdi, sonra kepenklerin. Demir kepengin yukarı kalkarken çıkardığı o uzun, biraz paslı gıcırtı bana hep bir tür günaydın gibi gelirdi. Babamın uğradığı küçük bir saatçi vardı. Kepengini her sabah aynı saatte, aynı yavaşlıkla kaldırırdı. Bir gün dayanamayıp sordum, neden hep bu kadar yavaş açıyorsunuz diye. Gözlüğünün üstünden baktı, gülümsedi. 'Kepenk hızlı kalkarsa dükkân korkar evlat.'
O cümleyi geçen hafta yeniden hatırladım. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk dokuz ayında 93 bin 95 esnaf iş yerini kapattı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 83 bin 302'ydi. Kapanışlar bir yılda yüzde 11,8 artmış. Günlere bölünce ortaya çıkan tablo daha da çarpıcı. Ülkenin bir köşesinde her gün yaklaşık 345 kepenk son kez iniyor. İstanbul 10 bin 956 kapanışla listenin başında. Hemen arkasında benim şehrim var. İzmir'de dokuz ayda 6 bin 421 esnaf kepenk indirmiş.
Rakamı okuyunca önce o saatçiyi düşündüm. Sonra öğrencilerimi.
Kapanmaların nedeni sorulduğunda herkesin dilinde benzer cümleler var.
Kapanan dükkânların büyük bölümünde hikâye birbirine benziyor.
Bugün o sohbetler azaldı. Herkes kendi telefonuna, kendi derdine gömüldü.
TESK verilerinde beni en çok düşündüren ayrım da buydu.
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