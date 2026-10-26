Yas Yas Gley Diyen Çoban 18 Yıl Sonra Yeniden Kameralarda: Koyunlar Yine Gelmedi
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2008 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde çekilen bir röportaj görüntüsü, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Koşarak gelip hayvanlara seslenen, onlar yanına gelmeyince 'Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor' diyen çoban İlhan Orak bu kez Anadolu Ajansı kameralarının karşısına geçti. 72 yaşındaki Orak, komşusunun koyunlarının başına gidip yine seslendi ama sonuç değişmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Komşusunun koyunlarına seslenen Orak: Gelmiyor ya bu da benim değil
Hayvancılığı bırakan Orak kışı İstanbul'da, yazı köyünde geçiriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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