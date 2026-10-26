Yas Yas Gley Diyen Çoban 18 Yıl Sonra Yeniden Kameralarda: Koyunlar Yine Gelmedi

Görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenen Orak, 18 yıl sonra yeniden aynı manzaranın içindeydi. Eski çobanlık günlerini hatırlamak için komşusunun koyunlarının yanına giden Orak, hayvanlara seslendi. Koyunlar yine yanına yaklaşmayınca gülümseyerek 'Gelmiyor ya bu da benim değil' dedi ve nostalji yaptı.

Orak, 2008'de TRT ekibinin köye geldiğini duyunca koşarak yanlarına gittiğini anlatıyor. Sahibi ya da çoban çağırdığında hayvanların sesi tanıyıp yanına geldiğini söyleyen Orak, 'Başka hayvanların yanına doğru gidiyorum, benden kaçıyorlar.' diyor. Yıllar önce verdiği röportajda yanlış bir şey söylemediğini de ekleyen çoban, 'Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Millet beni seviyor.' sözleriyle ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Orak'ın koyunlara seslenişi o kadar sevildi ki tiyatro sahnelerinde bile taklidi yapıldı. 18 yıl geçmesine rağmen bu ses, sosyal medyada hâlâ güldürmeye devam ediyor.