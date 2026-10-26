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Yas Yas Gley Diyen Çoban 18 Yıl Sonra Yeniden Kameralarda: Koyunlar Yine Gelmedi

Yas Yas Gley Diyen Çoban 18 Yıl Sonra Yeniden Kameralarda: Koyunlar Yine Gelmedi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 18:16
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2008 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde çekilen bir röportaj görüntüsü, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Koşarak gelip hayvanlara seslenen, onlar yanına gelmeyince 'Bunlar beni tanımıyor, benimki beni tanıyor' diyen çoban İlhan Orak bu kez Anadolu Ajansı kameralarının karşısına geçti. 72 yaşındaki Orak, komşusunun koyunlarının başına gidip yine seslendi ama sonuç değişmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Komşusunun koyunlarına seslenen Orak: Gelmiyor ya bu da benim değil

Komşusunun koyunlarına seslenen Orak: Gelmiyor ya bu da benim değil

Görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenen Orak, 18 yıl sonra yeniden aynı manzaranın içindeydi. Eski çobanlık günlerini hatırlamak için komşusunun koyunlarının yanına giden Orak, hayvanlara seslendi. Koyunlar yine yanına yaklaşmayınca gülümseyerek 'Gelmiyor ya bu da benim değil' dedi ve nostalji yaptı.

Orak, 2008'de TRT ekibinin köye geldiğini duyunca koşarak yanlarına gittiğini anlatıyor. Sahibi ya da çoban çağırdığında hayvanların sesi tanıyıp yanına geldiğini söyleyen Orak, 'Başka hayvanların yanına doğru gidiyorum, benden kaçıyorlar.' diyor. Yıllar önce verdiği röportajda yanlış bir şey söylemediğini de ekleyen çoban, 'Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Millet beni seviyor.' sözleriyle ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Orak'ın koyunlara seslenişi o kadar sevildi ki tiyatro sahnelerinde bile taklidi yapıldı. 18 yıl geçmesine rağmen bu ses, sosyal medyada hâlâ güldürmeye devam ediyor.

Hayvancılığı bırakan Orak kışı İstanbul'da, yazı köyünde geçiriyor

Hayvancılığı bırakan Orak kışı İstanbul'da, yazı köyünde geçiriyor

Beş çocuk babası olan Orak, ilerleyen yaşı nedeniyle artık hayvancılık yapmıyor. Kışı İstanbul'da kızının evinde geçiren çoban, yaz aylarını ise doğup büyüdüğü köyünde bahçe işleriyle uğraşarak geçiriyor. 'Yaşlandığım için artık başka bir şeyle uğraşamıyorum. Köyümü seviyorum. Çocuklarım İstanbul'da olduğu için sadece kışın buradan gidiyorum. Toprağımı seviyorum.' diyor.

Eski günleri özlediğini saklamayan Orak, 'Eski günleri çok özlüyorum ama yaşlandım. Yoksa yine sürü sahibi olurdum. Her şey vaktinde güzel. Şimdi rahat yürüyemiyorum.' sözleriyle durumu özetliyor.

Başından çıkarmadığı siyah takkesi ve takım elbisesiyle misafirlerini ilk günkü gibi karşılayan Orak'ın kapısı herkese açık. Video sayesinde ziyaretine gelip gidenlerin hiç eksik olmadığını söyleyen çoban, kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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