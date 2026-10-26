İsviçre - Dünya İnsanlarının "Keşke Orada olsaydım" Dediği Yer!
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İsviçre… Dünyanın turizm beşiği, otelcilik ve gastronomi okullarının tartışmasız lideri. Doğasıyla, disipliniyle ve sunduğu kaliteyle gezilmesi, görülmesi gereken belki de en güzel Avrupa ülkesi. Yüzlerce Türk öğrencinin de turizm eğitimi aldığı, gastronomide rakipsiz olan bu zengin ülkeden Türkiye’ye ve kendi turizmimize şöyle bir dışarıdan bakalım dedik ve yollara koyulduk.
Ülkeyi oluşturan 26 kantonun yarısını adım adım dolaştık, her bölgenin kendine has turizm reflekslerini yerinde inceledik.
İşte İsviçre böyle bir ülke...
Şifalı sularıyla ünlü Leukerbad’ta kaldığımız otelin işletmecisi ve sahibinin o talihsiz Side hatıralarını keşke hiç duymasaydık.
Sahip olduğumuz bu zenginlikleri daha farklı yollarla, hikayesi olan konseptlerle diğer ülkelere anlatmamız ve ihraç etmemiz gerekiyor.
İSVİÇRE'DE MUHAKKAK GÖRMENİZ GEREKENLER
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