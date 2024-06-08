YKS’ye Gireceği Okula 1 Dakika Geciken Kız Öğrenci Okula Alınmadı

Üniversite okuma hayalleri olanlar için büyük gün geldi. YKS sınavının ilk oturumu TYT bugün 10.15’te başladı. Heyecan ve gerginliğin had safhada olduğu bu günde sınava geç kalan öğrenciler de oldu. Bir genç kadının okul kapısında yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.