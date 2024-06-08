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YKS’ye Gireceği Okula 1 Dakika Geciken Kız Öğrenci Okula Alınmadı

YKS’ye Gireceği Okula 1 Dakika Geciken Kız Öğrenci Okula Alınmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 10:59

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Üniversite okuma hayalleri olanlar için büyük gün geldi. YKS sınavının ilk oturumu TYT bugün 10.15’te başladı. Heyecan ve gerginliğin had safhada olduğu bu günde sınava geç kalan öğrenciler de oldu. Bir genç kadının okul kapısında yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Yılda bir kere yapılan YKS’ye kimi olumsuzluklardan dolayı geç kalanları her yıl görüyoruz.

Yılda bir kere yapılan YKS’ye kimi olumsuzluklardan dolayı geç kalanları her yıl görüyoruz.

Bir genç de aynı durumu yaşadı. Salona son giriş saati 10.00 olduğu için 1 dakika gecikse de okula alınmadı.

Bir genç de aynı durumu yaşadı. Salona son giriş saati 10.00 olduğu için 1 dakika gecikse de okula alınmadı.

Kapıda yetkililere içeri girebilmek için ricalar etse de kabul edilmedi.

Kapıda yetkililere içeri girebilmek için ricalar etse de kabul edilmedi.

İşte o anlar 👇

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