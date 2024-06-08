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Trafik Canavarı İki Araç Birbirlerini Sollaya Sollaya Giderken Hak Ettikleri Sonu Bulup Kaza Yaptılar

Trafik Canavarı İki Araç Birbirlerini Sollaya Sollaya Giderken Hak Ettikleri Sonu Bulup Kaza Yaptılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 09:07

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İstanbul’da trafikte yaşanan olaylar izleyicilerin “Hak etti” demesine sebep oldu. Çözülemeyen bir problem olan trafik canavarları akıllanmak bilmiyor. Hal böyle olunca sonları da ancak kazaya sebep olmak oluyor. Gelin İstanbul’da neler yaşanmış birlikte bakalım.

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Trafiğin kilit olduğunu görmelerine rağmen kendi kendilerine rollenmeye başlayan iki araç, diğer araçları sollayarak gitmeye başladı.

Trafiğin kilit olduğunu görmelerine rağmen kendi kendilerine rollenmeye başlayan iki araç, diğer araçları sollayarak gitmeye başladı.

Siyah önden gidiyor, beyaz da onu takip ediyordu ki en son hızını alamayan ve kontrol sağlayamayan beyaz araç siyah ile bir başka aracın ortasına girdi.

Siyah önden gidiyor, beyaz da onu takip ediyordu ki en son hızını alamayan ve kontrol sağlayamayan beyaz araç siyah ile bir başka aracın ortasına girdi.

Kendileri bu sonucu hazırlamış olsalar da diğer araç suçsuz halde trafikte beklerken maalesef nasibini almış oldu.

Kendileri bu sonucu hazırlamış olsalar da diğer araç suçsuz halde trafikte beklerken maalesef nasibini almış oldu.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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Alper

Trafikte en çok görmek istediğim şeylerden birisi. Umarım bir gün nasip olur:))

can palabıyık

Tam bir kaos :)

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