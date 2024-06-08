Trafik Canavarı İki Araç Birbirlerini Sollaya Sollaya Giderken Hak Ettikleri Sonu Bulup Kaza Yaptılar

İstanbul’da trafikte yaşanan olaylar izleyicilerin “Hak etti” demesine sebep oldu. Çözülemeyen bir problem olan trafik canavarları akıllanmak bilmiyor. Hal böyle olunca sonları da ancak kazaya sebep olmak oluyor. Gelin İstanbul’da neler yaşanmış birlikte bakalım.