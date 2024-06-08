Trafik Canavarı İki Araç Birbirlerini Sollaya Sollaya Giderken Hak Ettikleri Sonu Bulup Kaza Yaptılar

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Trafiğin kilit olduğunu görmelerine rağmen kendi kendilerine rollenmeye başlayan iki araç, diğer araçları sollayarak gitmeye başladı.
Siyah önden gidiyor, beyaz da onu takip ediyordu ki en son hızını alamayan ve kontrol sağlayamayan beyaz araç siyah ile bir başka aracın ortasına girdi.
Kendileri bu sonucu hazırlamış olsalar da diğer araç suçsuz halde trafikte beklerken maalesef nasibini almış oldu.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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Trafikte en çok görmek istediğim şeylerden birisi. Umarım bir gün nasip olur:))
Tam bir kaos :)
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