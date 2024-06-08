Aziz Yıldırım Katıldığı Programda Hakemler Hakkında Sert Konuştu: “Kaşar Denilen Hakemler Var!”

Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın karşı karşıya geleceği başkanlık seçimi heyecanla ve merakla beklenirken Aziz Yıldırım Sözcü kanalına konuk oldu. Özel röportajda soruları yanıtlayan Aziz Yıldırım bir ifadesiyle dikkat çekti.
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Hakemler hakkında konuşan Aziz Yıldırım’ın “Kaşar denilen hakemler var.” demesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.
Ercan Taner teyit etmek için “Kaşar?” şeklinde soru yöneltince Aziz Yıldırım yeniden “Kaşar tabii.” dedi.
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ali koç hakem hataları ve yanlış kararlara ses çıkarma konusunda yeterince etkin değil aziz başkan döneminde hakemi staddan çıkarmam demişliği var onun dönem... Devamını Gör
Hala fetö yönetiyor tffyi
Aynen başkan (!) tam sporumuzun ihtiyacı olan şey sokak ağzı ile demeçler veren kulüp başkanları... Yarın gel kap koltuğu işe başla...
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