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Aziz Yıldırım Katıldığı Programda Hakemler Hakkında Sert Konuştu: “Kaşar Denilen Hakemler Var!”

Aziz Yıldırım Katıldığı Programda Hakemler Hakkında Sert Konuştu: “Kaşar Denilen Hakemler Var!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 09:36

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Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın karşı karşıya geleceği başkanlık seçimi heyecanla ve merakla beklenirken Aziz Yıldırım Sözcü kanalına konuk oldu. Özel röportajda soruları yanıtlayan Aziz Yıldırım bir ifadesiyle dikkat çekti.

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Hakemler hakkında konuşan Aziz Yıldırım’ın “Kaşar denilen hakemler var.” demesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

Hakemler hakkında konuşan Aziz Yıldırım’ın “Kaşar denilen hakemler var.” demesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

Ercan Taner teyit etmek için “Kaşar?” şeklinde soru yöneltince Aziz Yıldırım yeniden “Kaşar tabii.” dedi.

Ercan Taner teyit etmek için “Kaşar?” şeklinde soru yöneltince Aziz Yıldırım yeniden “Kaşar tabii.” dedi.

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thunderbird143

ali koç hakem hataları ve yanlış kararlara ses çıkarma konusunda yeterince etkin değil aziz başkan döneminde hakemi staddan çıkarmam demişliği var onun dönem... Devamını Gör

iremmrubyjane

Hala fetö yönetiyor tffyi

niceyuzyillara1923

Aynen başkan (!) tam sporumuzun ihtiyacı olan şey sokak ağzı ile demeçler veren kulüp başkanları... Yarın gel kap koltuğu işe başla...

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