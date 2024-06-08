Aziz Yıldırım Katıldığı Programda Hakemler Hakkında Sert Konuştu: “Kaşar Denilen Hakemler Var!”

İki Kadının Kavgasını Ayırırken Kadınlardan Birine Vuran Adam Oradaki Diğer Erkekler Tarafından Dövüldü

Sancaktepe'de Bir Daireye Giren Kumru Kendine Yuva Yapınca Vefalı Çift Onu Evden Çıkartmaya Kıyamadı

Yine Bir Kadın Dışarda Hem İstediği Kıyafeti Giyebilmek Hem de Rahat Edebilmek İçin Bulduğu Yöntemi Paylaştı