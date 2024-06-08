Kaldırımdan Giden Motor Sürücüsünün Yayaya Çarptığı Anlar Anbean Kaydedildi

İki Kadının Kavgasını Ayırırken Kadınlardan Birine Vuran Adam Oradaki Diğer Erkekler Tarafından Dövüldü

İstanbul'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı Var

Yetkililer Özür Diledi: Çin'in En Yüksek Şelalesi Yuntai Dağı Şelalesi'ne Borudan Su Verildiği Ortaya Çıktı

Nikah Onları Buluşturdu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Nikah Şahitliği Yaptı!