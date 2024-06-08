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Kaldırımdan Giden Motor Sürücüsünün Yayaya Çarptığı Anlar Anbean Kaydedildi

Kaldırımdan Giden Motor Sürücüsünün Yayaya Çarptığı Anlar Anbean Kaydedildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 10:22

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Zaman zaman motor sürücülerinin kaldırımları kullandıklarını görebiliyoruz. Trafikten kaçabilmek, zamandan tasarruf etmek isteseler de maalesef kural ihlallerinin geçerli sebebi olmuyor. İstanbul’da da kaldırımdan giden bir motor sürücüsü toplu taşımadan inen yayaya çarptı.

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Talihsiz kadın başına geleceklerden habersiz bir şekilde toplu taşımadan kaldırıma inmişti.

Talihsiz kadın başına geleceklerden habersiz bir şekilde toplu taşımadan kaldırıma inmişti.

Ancak motor sürücüsü bu durumu hesaba katmadığı için inen yayaya çarptı.

Ancak motor sürücüsü bu durumu hesaba katmadığı için inen yayaya çarptı.

Kadının olayın şokunda olduğu görülürken o anları arkadan gelen bir motor sürücüsü kaydetti.

Kadının olayın şokunda olduğu görülürken o anları arkadan gelen bir motor sürücüsü kaydetti.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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plutonundeliği

Üstüne alınan alınsın bu motosikletcilerin çoğunun ta aq. Plakasiz dolasan mi dersin kaldirimdan giden mj dersin traktör gibi ses cikaran mi dersin... Ulan t... Devamını Gör