Yılbaşı Gecesi Bir Kadının Çöp Toplama Aracının Önünü Kesip Dans Ettiği Anlar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Acısıyla tatlısıyla bir yılbaşı gününü geride bıraktık. Tüm dünya yeni bir yılın başlamasının heyecanını yaşadı. Ülkenin dört bir yanından eğlenceli görüntüler gelirken tatsız olaylar da yaşandı. Genel olarak sakin geçen yılbaşı gününde çekilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Bir kadın, yılbaşı günü çöp kamyonunun önünü keserek dans etti.
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Kimileri o görüntüleri saygısızlık olarak değerlendirirken kimileri ise işçiler için de eğlenceli bir an olarak değerlendirdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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