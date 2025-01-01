Yılbaşı Gecesi Bir Kadının Çöp Toplama Aracının Önünü Kesip Dans Ettiği Anlar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Acısıyla tatlısıyla bir yılbaşı gününü geride bıraktık. Tüm dünya yeni bir yılın başlamasının heyecanını yaşadı. Ülkenin dört bir yanından eğlenceli görüntüler gelirken tatsız olaylar da yaşandı. Genel olarak sakin geçen yılbaşı gününde çekilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getirdi.