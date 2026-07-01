Yeraltı'nın Gerçek Olan Aşkına Dair Açıklamadan 21 Yaş Farkın Tartışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Temmuz ayının ilk gününde de televizyon ve dizi dünyasındaki baş döndürücü hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, yapımlardan gelen transfer haberleri ve set arkası gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bir yandan yaz ekranının sevilen yapımları reyting ve dijital izlenme oranlarıyla adından söz ettirirken, diğer yandan kulislerde konuşulan yeni projeler heyecanı artırıyor. Sektörün nabzını tutan gelişmelerle ekran yolculuğuna hazırlanan isimler yine mercek altında. İşte 1 Temmuz Çarşamba günü televizyon dünyasında öne çıkan, kaçırmamanız gereken tüm detaylar...
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Deniz Bayramoğlu Kanal D Ana Haber'e veda etti.
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Haziranın son gününün reyting sonuçları belli oldu.
Daha 17'de rol alan Çağan Efe Ak ve Ceren Ayruk'un TikTok videosu gündem oldu.
Reyting uzmanı, geride bıraktığımız sezon boyunca ekrana gelen 36 dizinin seyircisinin yaş ortalamasını açıkladı.
Ayça Ayşin Turan'ın Muhtemel Aşk dizisindeki sahnesinin kamera arkası yayınlandı.
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Yeraltı'nın Haydar Ali ve Ceylan'ı Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın dizi aşkı gerçek olduğu iddia edildi.
Yeni sezonun iddialı dizisi Aşk ve Taht'ın kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu.
2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve 5 yıldır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen ekranlara dönüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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