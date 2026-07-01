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Yeraltı'nın Gerçek Olan Aşkına Dair Açıklamadan 21 Yaş Farkın Tartışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yeraltı'nın Gerçek Olan Aşkına Dair Açıklamadan 21 Yaş Farkın Tartışmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2026 - 16:05
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Temmuz ayının ilk gününde de televizyon ve dizi dünyasındaki baş döndürücü hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, yapımlardan gelen transfer haberleri ve set arkası gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bir yandan yaz ekranının sevilen yapımları reyting ve dijital izlenme oranlarıyla adından söz ettirirken, diğer yandan kulislerde konuşulan yeni projeler heyecanı artırıyor. Sektörün nabzını tutan gelişmelerle ekran yolculuğuna hazırlanan isimler yine mercek altında. İşte 1 Temmuz Çarşamba günü televizyon dünyasında öne çıkan, kaçırmamanız gereken tüm detaylar...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Yeraltı
Dizi

Yeraltı

Masterchef Türkiye
Tv Programı

Masterchef Türkiye

Ozan Akbaba
Oyuncu

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal
Oyuncu

Sinem Ünsal

Oktay Kaynarca
Oyuncu

Oktay Kaynarca

Devrim Özkan
Oyuncu

Devrim Özkan

Deniz Can Aktaş
Oyuncu

Deniz Can Aktaş

Fahriye Evcen
Oyuncu

Fahriye Evcen

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Deniz Bayramoğlu Kanal D Ana Haber'e veda etti.

Deniz Bayramoğlu Kanal D Ana Haber'e veda etti.

6 yıldır Kanal D ekranlarında haber sunuculuğu yapan Deniz Bayramoğlu, yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı. Bayramoğlu, 'Olanda hayır vardır.' dedi.

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Haziranın son gününün reyting sonuçları belli oldu.

Haziranın son gününün reyting sonuçları belli oldu.

Hiçbir dizinin ekrana gelmediği salı gününe Dünya Kupası maçları ve TV programları damga vurdu. Var mısın Yok musun ve MasterChef Türkiye'nin zirve baskısı sürdü.

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2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve 5 yıldır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen ekranlara dönüyor.

2021 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ve 5 yıldır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen ekranlara dönüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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