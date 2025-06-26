Yaz Geldi Enerjiler Yükseldi: Astrolog Tuğba Karadayı, Temmuz Ayında Aşkı Bulacak Burçları Sıraladı

Yazın tatlı sıcaklığıyla birlikte, hayatın her alanında olduğu gibi aşk hayatında da bir canlanma, bir hareketlenme söz konusu. Enerjimiz yükseliyor, kalpler daha hızlı atıyor ve duygular daha yoğunlaşıyor. Bu durum, elbette aşk hayatımızı da etkiliyor. İnsanlar, güneşin parlak ışığı ve doğanın canlanan renkleriyle birlikte, aşkta da yeni başlangıçlar yapma, yeni ilişkilere yelken açma eğiliminde oluyorlar. Peki Temmuz'da hangi burçlar aşkı bulacak?
Astrolog Tuğba Karadayı, Temmuz ayında aşkı bulacak burçları sıraladı. Liste pek çok kişiyi heyecanlandırdı.
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Listenin 5. sırasında sürpriz bir şekilde hayatı yaz-kış stabil devam eden Oğlak var.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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