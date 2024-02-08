Yaya Geçitlerinde Yayalara Yol Verdiği İçin Tehdit Edildi: 'Seni Mermi Manyağı Yaparım'

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"@asayisberkemal0" tarafından paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaya göre, yayalara yol veren sürücü, 'Zırt pırt ne duruyorsun?' denilerek tehdit edildi.
Tehdit edilen sürücü o anları kaydederken, kendisini tehdit eden kişi ise, 'Seni mermi manyağı yaparım' derken duyuluyor.
İşte o anlar: 👇
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Gözünüze kestirdiğiniz karşılık vermeyeceğine emin olduğunuz insanlara artistlik ancak başka türlüsü yemez o g*t yok 🤛🏻🤛🏻
Bir gün arkamdan gelen araç duramayacak diye korka korka yol veriyoruz yayalara.. Kural ihlaline karşı sıkı denetim ve uygulama birliği olsa o tehdit eden ar... Devamını Gör
bu adama ceza vermezseniz yarın mermi manyağı yaptığı kişi sen ben annem babam senin annen senin baban kardesin olabilir.. açık açık BENDE BİRİNİ ÖLDÜRME POT... Devamını Gör
Mermi manyağı yapsa da hapse girmeyecek bunu bildiğinden geliyor bu rahatlık.