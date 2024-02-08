Görüş Bildir
Haberler
Video
Yaya Geçitlerinde Yayalara Yol Verdiği İçin Tehdit Edildi: 'Seni Mermi Manyağı Yaparım'

Yaya Geçitlerinde Yayalara Yol Verdiği İçin Tehdit Edildi: 'Seni Mermi Manyağı Yaparım'

Tehdit
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 13:30

İçerik Devam Ediyor

İstanbul'da yaşanan olayda, bir sürücü yaya geçitlerinde yayalara yol verdiği için arkasından gelen sürücü tarafından tehdit edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"@asayisberkemal0" tarafından paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaya göre, yayalara yol veren sürücü, 'Zırt pırt ne duruyorsun?' denilerek tehdit edildi.

"@asayisberkemal0" tarafından paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaya göre, yayalara yol veren sürücü, 'Zırt pırt ne duruyorsun?' denilerek tehdit edildi.

Tehdit edilen sürücü o anları kaydederken, kendisini tehdit eden kişi ise, 'Seni mermi manyağı yaparım' derken duyuluyor.

Tehdit edilen sürücü o anları kaydederken, kendisini tehdit eden kişi ise, 'Seni mermi manyağı yaparım' derken duyuluyor.

İşte o anlar: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
10
2
1
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Gözünüze kestirdiğiniz karşılık vermeyeceğine emin olduğunuz insanlara artistlik ancak başka türlüsü yemez o g*t yok 🤛🏻🤛🏻

okuyombenya

Bir gün arkamdan gelen araç duramayacak diye korka korka yol veriyoruz yayalara.. Kural ihlaline karşı sıkı denetim ve uygulama birliği olsa o tehdit eden ar... Devamını Gör

budabuda

bu adama ceza vermezseniz yarın mermi manyağı yaptığı kişi sen ben annem babam senin annen senin baban kardesin olabilir.. açık açık BENDE BİRİNİ ÖLDÜRME POT... Devamını Gör

kayra han

Mermi manyağı yapsa da hapse girmeyecek bunu bildiğinden geliyor bu rahatlık.