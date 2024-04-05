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Yaratıcılığıyla RTÜK'ün Radarını Rahatlıkla Geçen Aşk Yeniden Dizisindeki Tersten Küfür Sahnesi

Yaratıcılığıyla RTÜK'ün Radarını Rahatlıkla Geçen Aşk Yeniden Dizisindeki Tersten Küfür Sahnesi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 20:32

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Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Aşk Yeniden, Türk televizyonunun en sevilen dizilerinden biriydi. 2015 yılında yayın hayatına giren dizi son dönemde yeniden gündem oldu ve birçok kişi diziyi yeniden izlemeye başladı.

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Dizinin bir bölümünde herkesin dikkatlerinden kaçan bir küfür sahnesi yeniden gündem oldu.

Dizinin bir bölümünde herkesin dikkatlerinden kaçan bir küfür sahnesi yeniden gündem oldu.

Buğra Gülsoy'un tersten küfür ettiği o sahne yaratıcılığıyla izleyenleri yine güldürdü.

Buğra Gülsoy'un tersten küfür ettiği o sahne yaratıcılığıyla izleyenleri yine güldürdü.

İşte o anlar;

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Hanjimin

Tersten küfür ne diyorum 😂😂 bi de ilk tesettür diye okudum, diyorum nedio noluyo 😂😂