Yaratıcılığıyla RTÜK'ün Radarını Rahatlıkla Geçen Aşk Yeniden Dizisindeki Tersten Küfür Sahnesi

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Aşk Yeniden, Türk televizyonunun en sevilen dizilerinden biriydi. 2015 yılında yayın hayatına giren dizi son dönemde yeniden gündem oldu ve birçok kişi diziyi yeniden izlemeye başladı.