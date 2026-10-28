ŞOK'a Portatif 4 Kapaklı Dolap Geliyor! 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 28 Ekim - 3 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Haftanın Fırsatları
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Karmen Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 100 g 59 TL
Cambu Borosilikat Cam Demlik 1300 ml 399 TL
Kumsal Tava Seti 2'li 22-26 cm 599 TL
Sarar Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye 180x220 cm 450 TL
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