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ŞOK'a Portatif 4 Kapaklı Dolap Geliyor! 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Portatif 4 Kapaklı Dolap Geliyor! 28 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.10.2026 - 11:01 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 11:03
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ŞOK 28 Ekim - 3 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Karmen Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 100 g 59 TL

Karmen Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 100 g 59 TL

  • Karmen Bütün %20 Bademli Sütlü / Bitter Çikolata 80 g 44,95 TL

  • Karmen Çokorulo Beyaz Çikolata Kaplamalı 18 g 9 TL

  • Karmen 3 Kat Tat 10'lu 200 g 64 TL

  • Karmen Couple 42 g 12,95 TL

  • Karmen Pattix Sütlü Çikolata Kaplamalı Kakaolu / Hindistan Cevizli Gofret 11,95 TL

  • Schogetten Çikolata Çeşitleri 100 g 119 TL

  • Oreo Crunchies 110 g 129 TL

  • Ülker Albeni Chocobite 109 g 99 TL

  • Ülker Napoliten Fındıklı Sütlü 33 g 39,95 TL

  • Aktürk Vanilyalı Gofret 800 g 129 TL

  • Eti Balık Kraker 160 g 34,95 TL

Cambu Borosilikat Cam Demlik 1300 ml 399 TL

Cambu Borosilikat Cam Demlik 1300 ml 399 TL

  • Cambu Borosilikat Cam Bardak Seti 3'lü 420 ml 199 TL

  • The Bottle Kulplu Pipetli Mug 1,3 L 299 TL

  • LAV Renkli Kase 330 cc 75 TL

  • LAV Desenli Kapaklı Cam Şişe 1200 cc 150 TL

  • Cam Desenli Sunum & Servis Tabağı 27x17 cm 299 TL

  • Dikdörtgen Desenli Tepsi 42 cm 150 TL

  • 6 Bölmeli Saklama Kutusu 4,1 L 150 TL

  • Renkli Borosilikat Cam Kulplu Bardak 350 ml 175 TL

  • Akasya Balkabağı Desenli Sunum & Kesim Panosu 30 cm 299 TL

  • Şamdan Mum 4'lü 175 TL

  • Desenli Mum Seti 3'lü 150 TL

  • Desenli Teneke Kokulu Mum 100 TL

  • Desenli Kavanoz Mum 50 TL

  • Maxi Tealight Mum 6'lı 150 TL

  • Desenli Küp Mum 125 TL

  • Desenli Baton Mum 100 TL

  • Tealight Mum 10'lu 75 TL

Kumsal Tava Seti 2'li 22-26 cm 599 TL

Kumsal Tava Seti 2'li 22-26 cm 599 TL

  • Papilla Döküm Waffle Tava 19 cm 899 TL

  • Cambu Borosilikat Cam Desenli Kupa 450 ml 100 TL

  • Paşabahçe İrem Çay Takımı 12 Parça 399 TL

  • Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 175 cc 199 TL

  • Renkli Kapaklı Saklama Kabı Seti 4'lü 310 cc 250 TL

  • Kapaklı Cam Sürahi 1500 ml 175 TL

  • Salata Kurutucusu 4,4 L 250 TL

  • Solingen Bıçak Seti 3'lü 125 TL

  • Süzgeçli Saklama Kabı 360 ml 75 TL

  • Kapaklı Saklama Kabı 5'li 225 TL

  • Nofrost Saklama Kabı Seti 4 Parça 225 TL

  • Hareketli Süzgeç 100 TL

  • Erzak Kabı 16 L 250 TL

  • Portatif 4 Kapaklı Dolap 1.750 TL

Ev yaşam ürünlerinde yer alan Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Sarar Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye 180x220 cm 450 TL

Sarar Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye 180x220 cm 450 TL

  • Sarar Tek Kişilik Soft Pamuklu Battaniye 150x200 cm 399 TL

  • Dinarsu Sherpa Tv Battaniyesi 120x165 cm 499 TL

  • Kadife Simli Makyaj Çantası Orta Boy 199 TL

  • Kadife Simli Makyaj Çantası Büyük Boy 250 TL

  • Kadın Fular 100 TL

  • Luxin PP Kabin Boy Valiz Antrasit 1.199 TL

  • Luxin PP Orta Boy Valiz Antrasit 1.399 TL

  • Luxin PP Büyük Boy Valiz Antrasit 1.599 TL

  • Kadın Gondol Terlik Pelüş Konçlu 275 TL

  • Kadın Süzene Terlik 275 TL

  • Kitap Çeşitleri 250 TL

  • Aranjman Çiçek 245 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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