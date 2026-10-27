Tam Otomatikten Kapsüllüye: Kasım Fırsatlarında Öne Çıkan Kahve Makineleri
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Kahve tutkunlarının mutfaklarını profesyonel bir kafeye dönüştürecek en popüler kahve makineleri büyük indirim fırsatlarıyla satışta! Çekirdekten taze öğüten tam otomatik makinelerden pratik kapsüllü sistemlere, barista tipi manuel espresso makinelerinden köz tadında Türk kahvesi hazırlayan modellere kadar öne çıkan indirimli alternatifleri bir araya getirdik.
Bu içerik 27.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
De'Longhi Magnifica Evo Next tam otomatik espresso makinesi %10 indirimle net 27.999,00 TL!
Nespresso F121 Lattissima One kireç çözme kitli set son 365 günün en düşüğü net 13.499 TL!
Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!
De'Longhi Eletta Explore tam otomatik kahve makinesi son 365 günün en düşüğü net 58.999,00 TL!
Nespresso F541 Gran Lattissima siyah kahve köşesi seti Erken Kasım'da net 18.999,00 TL!
Philips HD7462/20 cam demlikli filtre kahve makinesi Erken Kasım'da net 2.605,99 TL!
Nespresso C30 Essenza Mini kapsüllü kahve makinesi %13 indirimle net 6.499,00 TL!
De'Longhi Dedica Duo manuel espresso makinesi Erken Kasım'da net 13.999 TL!
Grundig Delisia Coffee KSM 5330 yarı otomatik espresso makinesi son 90 günün en düşüğü net 6.598,51 TL!
Arçelik EM 9595 Imperium Barista tam otomatik espresso makinesi net 22.118,34 TL!
Karaca Hatır Neo-S sütlü Türk kahve makinesi Premium ile net 2.063,99 TL!
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