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Tam Otomatikten Kapsüllüye: Kasım Fırsatlarında Öne Çıkan Kahve Makineleri

etiket Tam Otomatikten Kapsüllüye: Kasım Fırsatlarında Öne Çıkan Kahve Makineleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
27.10.2026 - 20:21
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Kahve tutkunlarının mutfaklarını profesyonel bir kafeye dönüştürecek en popüler kahve makineleri büyük indirim fırsatlarıyla satışta! Çekirdekten taze öğüten tam otomatik makinelerden pratik kapsüllü sistemlere, barista tipi manuel espresso makinelerinden köz tadında Türk kahvesi hazırlayan modellere kadar öne çıkan indirimli alternatifleri bir araya getirdik.

Bu içerik 27.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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De'Longhi Magnifica Evo Next tam otomatik espresso makinesi %10 indirimle net 27.999,00 TL!

De'Longhi Magnifica Evo Next tam otomatik espresso makinesi %10 indirimle net 27.999,00 TL!

Taze çekirdek öğütme sistemi ve tek dokunuşla yoğun köpüklü cappuccino hazırlayan LatteCrema teknolojisiyle 30.999,00 TL yerine avantajlı fiyatta.

De'Longhi Magnifica Evo Next ECAM312.80.TB Tam Otomatik Espresso Cappuccino Makinesi

Nespresso F121 Lattissima One kireç çözme kitli set son 365 günün en düşüğü net 13.499 TL!

Nespresso F121 Lattissima One kireç çözme kitli set son 365 günün en düşüğü net 13.499 TL!

Tek porsiyonluk taze süt sistemiyle süt israfını önleyen şık beyaz tasarımı ve yanında gelen bakım kitiyle 23.668,00 TL yerine %43 indirimle son bir yılın dip fiyatında.

Nespresso F121 Lattissima One Beyaz Kapsüllü Kahve Makinesi ve Bakım Seti

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!

Bulaşık makinesinde saniyeler içinde temizlenen borusuz LatteGo süt haznesi ve hediye kahve yağı çözücü tabletiyle (CA6704/10) 22.199,00 TL yerine kaçırılmayacak dip fiyatta.

Philips 5500 Serisi EP5547/90 LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi Seti

De'Longhi Eletta Explore tam otomatik kahve makinesi son 365 günün en düşüğü net 58.999,00 TL!

De'Longhi Eletta Explore tam otomatik kahve makinesi son 365 günün en düşüğü net 58.999,00 TL!

Sıcak, soğuk ve cold brew dahil 50'den fazla içecek çeşidini profesyonel kalitede hazırlayan amiral gemisi model 64.900,00 TL yerine son bir yılın en iyi fiyatıyla satışta.

De'Longhi Eletta Explore ECAM450.65.G Tam Otomatik Kahve Makinesi

Nespresso F541 Gran Lattissima siyah kahve köşesi seti Erken Kasım'da net 18.999,00 TL!

Nespresso F541 Gran Lattissima siyah kahve köşesi seti Erken Kasım'da net 18.999,00 TL!

Geniş süt haznesi ve tek dokunuşla 9 farklı kahve tarifini kusursuz hazırlayan gelişmiş paneliyle 19.999,00 TL yerine Erken Kasım avantajıyla kahve köşelerinin yıldızı oluyor.

Nespresso F541 Gran Lattissima Siyah Kahve Köşesi Seti

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Philips HD7462/20 cam demlikli filtre kahve makinesi Erken Kasım'da net 2.605,99 TL!

Philips HD7462/20 cam demlikli filtre kahve makinesi Erken Kasım'da net 2.605,99 TL!

1,2 litre geniş kapasitesi, aroma karıştırıcılı cam demliği ve enerji tasarrufu sağlayan otomatik kapanma özelliğiyle 2.760 TL yerine avantajlı fiyatıyla sepetlere giriyor.

Philips HD7462/20 1,2 Lt Cam Demlikli Filtre Kahve Makinesi Siyah ve Metal

Nespresso C30 Essenza Mini kapsüllü kahve makinesi %13 indirimle net 6.499,00 TL!

Nespresso C30 Essenza Mini kapsüllü kahve makinesi %13 indirimle net 6.499,00 TL!

19 bar yüksek basınç pompası, kompakt ve hafif gövdesi, hızlı ısınma süresi ve şık gri tasarımıyla 7.499,05 TL yerine mutfak tezgahlarında yerini alıyor.

Nespresso C30 Essenza Mini Gri Kapsüllü Kahve Makinesi

De'Longhi Dedica Duo manuel espresso makinesi Erken Kasım'da net 13.999 TL!

De'Longhi Dedica Duo manuel espresso makinesi Erken Kasım'da net 13.999 TL!

Kompakt ince metal gövdesi, profesyonel basınç kontrolü ve manuel süt köpürtme çubuğuyla evde gerçek barista deneyimi sunan şık model fırsat fiyatında.

De'Longhi Dedica Duo EC890.GR Manuel Espresso Kahve Makinesi

Grundig Delisia Coffee KSM 5330 yarı otomatik espresso makinesi son 90 günün en düşüğü net 6.598,51 TL!

Grundig Delisia Coffee KSM 5330 yarı otomatik espresso makinesi son 90 günün en düşüğü net 6.598,51 TL!

Paslanmaz çelik dayanıklı gövdesi, güçlü buhar çubuğu ve dengeli espresso ekstraksiyonu sunan sistemiyle 6.699,00 TL yerine son üç ayın dip fiyatında.

Grundig Delisia Coffee KSM 5330 Yarı Otomatik Espresso Makinesi

Arçelik EM 9595 Imperium Barista tam otomatik espresso makinesi net 22.118,34 TL!

Arçelik EM 9595 Imperium Barista tam otomatik espresso makinesi net 22.118,34 TL!

Entegre öğütücüsü, dokunmatik kontrol paneli ve ayarlanabilir kahve yoğunluğu seçenekleriyle taze çekirdekten kahve keyfini pratikleştiren yerli teknoloji.

Arçelik EM 9595 Imperium Barista Tam Otomatik Espresso Makinesi

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Karaca Hatır Neo-S sütlü Türk kahve makinesi Premium ile net 2.063,99 TL!

Karaca Hatır Neo-S sütlü Türk kahve makinesi Premium ile net 2.063,99 TL!

5 fincan pişirme kapasitesi, taşma önleyici akıllı sensörleri, közde pişirme ve sütlü içecek hazırlama fonksiyonlarıyla 2.428,99 TL yerine Premium üyelerine özel fiyatta.

Karaca Hatır Neo-S Sütlü Türk Kahve Makinesi Space Gray

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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