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Bugün İndirimde Neler Var? 27 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 27 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
27.10.2026 - 11:56
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Philips Aqua Plus dikey süpürgenin zirvedeki yerinden Stanley termos indirimine, Wefood organik tahinden Flormar ve Cosmed kupon fırsatlarına kadar günün en iyi tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 27.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Oral-B Vitality Pro 2'li Elektrikli Diş Fırçası Seti

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Philips 8000 Serisi Aqua Plus kablosuz dik süpürge çok satanlar 1.si olarak net 14.040,00 TL!

Hem süpürüp hem aynı anda silen Aqua Plus başlığı, 25.2V gücü, 80 dakikaya varan çalışma süresi ve PrecisionPower teknolojisiyle 15.100,00 TL yerine kategorisinin en çok satan modeli olarak avantajlı fiyatta.

Philips XC8053/01 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge

Stanley The Aerolight Transit Mug 0,35 litre termos son 365 günün en düşüğü net 1.249,00 TL!

Stanley The Aerolight Transit Mug 0,35 litre termos son 365 günün en düşüğü net 1.249,00 TL!

AeroLight tüy kadar hafif çelik yalıtım teknolojisi, sızdırmaz kilidi ve göz alıcı Peach Whip Gloss rengiyle 1.729,00 TL yerine %28 indirimle son bir yılın dip fiyatında.

STANLEY The Aerolight Transit Mug 0.35 Litre Paslanmaz Çelik Termos

Wefood organik tahin 300 gr sepette %50 indirimle 637,00 TL yerine net 318,50 TL!

Wefood organik tahin 300 gr sepette %50 indirimle 637,00 TL yerine net 318,50 TL!

Katkısız, koruyucusuz ve geleneksel yöntemlerle taş değirmende çekilen %100 organik susam içeriğiyle kahvaltı ve tariflerin vazgeçilmezi sepette yarı fiyatına düşüyor.

Wefood Organik Tahin 300 gr

Siveno %100 doğal kadın roll-on çeşitlerinde 600 TL'ye ek %15 sepet indirimi!

Siveno %100 doğal kadın roll-on çeşitlerinde 600 TL'ye ek %15 sepet indirimi!

Gözenekleri tıkamadan ter kokusunu önleyen, alüminyum ve kimyasal içermeyen bitkisel vegan formüllü 50 ml roll-on, 600 TL üzeri alışverişlerde sepette ek %15 indirim sağlıyor.

Siveno %100 Doğal Leke Bırakmayan Kadın Roll-On Deodorant 50 ml

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Bade Natural biberiye suyu saç toniği ile saç diplerine %100 doğal güçlendirici bakım!

Bade Natural biberiye suyu saç toniği ile saç diplerine %100 doğal güçlendirici bakım!

Saf biberiye hidrosolü içeren formülüyle saç köklerini besleyen, dökülme karşıtı bakımı destekleyen ve saçlara canlılık kazandıran 100 ml doğal saç toniği indirimde.

719,90 TL yerine %55 indirimle 323,95 TL. 

Bade Natural %100 Doğal Biberiye Suyu Güçlendirici Saç Toniği 100 ml

Bella Maison Noah çift kişilik skoç battaniyede 800 TL'ye ek %15 indirim fırsatı!

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200x220 cm ebatları, nefes alan yumuşacık pamuklu kumaşı ve modern mavi ekose desenleriyle serin sonbahar akşamlarının kurtarıcısı, sepette 800 TL üzerine ek %15 indirimle sunuluyor.

Bella Maison Noah Pamuklu Çift Kişilik Skoç Battaniye Mavi

Flormar makyaj ürünlerinde 1.200 TL üzerine 450 TL sepet indirimi!

Flormar makyaj ürünlerinde 1.200 TL üzerine 450 TL sepet indirimi!

Puffy likit allıklardan Longer Than Ever maskaraya, Perfect Coverage fondötenden jel göz kalemlerine ve Sheer Up rujlara kadar tüm favorilerde 800 TL üzerine 250 TL, 1.200 TL üzerine ise tam 450 TL sepet avantajı sizleri bekliyor.

Flormar Makyaj ve Kozmetik Koleksiyonu

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %50 indirimle 469,90 TL yerine net 234,95 TL!

MJCARE Soft Miracle soyulan ayak peeling maskesi %50 indirimle 469,90 TL yerine net 234,95 TL!

Sertleşmiş derileri ve çatlakları ölü hücrelerden arındırarak ayaklara bebeksi bir yumuşaklık kazandıran pratik çorap tipi peeling maskesi yarı fiyatıyla satışta.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack Soyulan Ayak Maskesi

Cosmed Day to Day temizleme jelinde EKIM350 kodu ve 2. ürüne %35 indirim!

Cosmed Day to Day temizleme jelinde EKIM350 kodu ve 2. ürüne %35 indirim!

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COSMED Day to Day Gentle Cleansing Gel Nazik Yüz Temizleme Jeli 400 ml

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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