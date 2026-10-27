Bugün İndirimde Neler Var? 27 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Hem süpürüp hem aynı anda silen Aqua Plus başlığı, 25.2V gücü, 80 dakikaya varan çalışma süresi ve PrecisionPower teknolojisiyle 15.100,00 TL yerine kategorisinin en çok satan modeli olarak avantajlı fiyatta.

Philips XC8053/01 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge