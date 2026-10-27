Bugün İndirimde Neler Var? 27 Ekim 2026 Günün Fırsatları
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Philips Aqua Plus dikey süpürgenin zirvedeki yerinden Stanley termos indirimine, Wefood organik tahinden Flormar ve Cosmed kupon fırsatlarına kadar günün en iyi tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
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Oral-B Vitality Pro 2'li siyah ve lila şarjlı diş fırçası avantaj paketi net 2.399,00 TL!
Philips 8000 Serisi Aqua Plus kablosuz dik süpürge çok satanlar 1.si olarak net 14.040,00 TL!
Stanley The Aerolight Transit Mug 0,35 litre termos son 365 günün en düşüğü net 1.249,00 TL!
Wefood organik tahin 300 gr sepette %50 indirimle 637,00 TL yerine net 318,50 TL!
Siveno %100 doğal kadın roll-on çeşitlerinde 600 TL'ye ek %15 sepet indirimi!
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