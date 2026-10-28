Beyaz Show Ne Zaman Dönse Akla İlk O Gelirdi: Beyaz'la Joker'in Yeni Konuğu Belli Oldu, Kehanet Tuttu!

Beyaz Show'un geri döneceğine dair her haberin altında programın renkli konuklarından türkücü Kubat'ın adı mutlaka anılır, izleyiciler dönüş bölümünün ilk konuğunu daha program açıklanmadan ilan ederdi. Beyazıt Öztürk'ün ekranlara bir yarışmayla döneceği duyulduğunda bile bu beklenti değişmedi ve 'Yine Kubat mı gelecek?' yorumları sosyal medyada havada uçuştu.

İkilinin dostluğu da bu esprileri besleyen cinsten; Kubat'ın ekim ayında YouTube'da başlattığı müzik ve sohbet programı Kubat'la Studio14'ün ilk konuğu Beyazıt Öztürk olmuş, ikili Ayaş Yolları ve Haydar Haydar türkülerini birlikte seslendirmişti. Beyaz'ın Kubat'ın stüdyosuna konuk olmasının ardından sıranın ne zaman Kubat'a geleceği merak edilirken beklenen cevap Kanal D'den geldi.