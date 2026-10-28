Beyaz Show Ne Zaman Dönse Akla İlk O Gelirdi: Beyaz'la Joker'in Yeni Konuğu Belli Oldu, Kehanet Tuttu!
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Beyazıt Öztürk'ün ekranlara dönüşü her konuşulduğunda sosyal medyada aynı espri yapılır, Beyaz Show geri gelecekse ilk konuğun kim olacağı herkesin aklında hazır beklerdi. Beyaz bu kez bir talk show yerine Kanal D'deki yarışması Beyaz'la Joker ile ekrana döndüğünde bile o tahmin dilden dile dolaşmaya devam etti. Kanal D'nin bugün paylaştığı yeni tanıtım ise yıllardır süren bu kehanetin sonunda gerçeğe dönüştüğünü gösterdi.
Kaynak: Kanal D
Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'u 22 sezonun ardından 2018'de veda etmiş, dönüşü yıllarca ertelenmişti.
Beyaz Show dönecek denince akla ilk gelen isim Kubat, yarışma formatında bile esprilerden kurtulamadı.
Kanal D'nin paylaşımına göre Kubat, Beyaz'la Joker'in yeni bölümünde Beyazıt Öztürk'ün konuğu oluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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