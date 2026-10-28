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Beyaz Show Ne Zaman Dönse Akla İlk O Gelirdi: Beyaz'la Joker'in Yeni Konuğu Belli Oldu, Kehanet Tuttu!

Beyaz Show Ne Zaman Dönse Akla İlk O Gelirdi: Beyaz'la Joker'in Yeni Konuğu Belli Oldu, Kehanet Tuttu!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 11:32
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Beyazıt Öztürk'ün ekranlara dönüşü her konuşulduğunda sosyal medyada aynı espri yapılır, Beyaz Show geri gelecekse ilk konuğun kim olacağı herkesin aklında hazır beklerdi. Beyaz bu kez bir talk show yerine Kanal D'deki yarışması Beyaz'la Joker ile ekrana döndüğünde bile o tahmin dilden dile dolaşmaya devam etti. Kanal D'nin bugün paylaştığı yeni tanıtım ise yıllardır süren bu kehanetin sonunda gerçeğe dönüştüğünü gösterdi.

Kaynak: Kanal D

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Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'u 22 sezonun ardından 2018'de veda etmiş, dönüşü yıllarca ertelenmişti.

Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'u 22 sezonun ardından 2018'de veda etmiş, dönüşü yıllarca ertelenmişti.

Beyaz Show, 1996'da Kanal D'de başlayıp 22 sezon boyunca cuma gecelerinin vazgeçilmezi olduktan sonra 4 Mayıs 2018'de son bölümüyle izleyicisine veda etmişti. O günden bu yana 'Beyaz Show geri dönecek mi?' sorusu gündemden hiç düşmedi; önce Acun Ilıcalı'nın, ardından Beyazıt Öztürk'ün kendisinin verdiği müjdeler bir türlü gerçekleşmedi ve hayranlar her yılbaşını biraz daha buruk karşıladı. Beyaz, 2026'nın ocak ayında nihayet stüdyoya döndüğünde ise kimsenin beklemediği bir formatla, Kanal D'nin yarışma programı Beyaz'la Joker ile geldi. Talk show yerine yarışma masasına geçen Beyaz'ı görenler sosyal medyanın en eski esprisinin de rafa kalkacağını düşündü ama işler hiç de öyle gelişmedi.

Beyaz Show dönecek denince akla ilk gelen isim Kubat, yarışma formatında bile esprilerden kurtulamadı.

Beyaz Show dönecek denince akla ilk gelen isim Kubat, yarışma formatında bile esprilerden kurtulamadı.

Beyaz Show'un geri döneceğine dair her haberin altında programın renkli konuklarından türkücü Kubat'ın adı mutlaka anılır, izleyiciler dönüş bölümünün ilk konuğunu daha program açıklanmadan ilan ederdi. Beyazıt Öztürk'ün ekranlara bir yarışmayla döneceği duyulduğunda bile bu beklenti değişmedi ve 'Yine Kubat mı gelecek?' yorumları sosyal medyada havada uçuştu.

İkilinin dostluğu da bu esprileri besleyen cinsten; Kubat'ın ekim ayında YouTube'da başlattığı müzik ve sohbet programı Kubat'la Studio14'ün ilk konuğu Beyazıt Öztürk olmuş, ikili Ayaş Yolları ve Haydar Haydar türkülerini birlikte seslendirmişti. Beyaz'ın Kubat'ın stüdyosuna konuk olmasının ardından sıranın ne zaman Kubat'a geleceği merak edilirken beklenen cevap Kanal D'den geldi.

Kanal D'nin paylaşımına göre Kubat, Beyaz'la Joker'in yeni bölümünde Beyazıt Öztürk'ün konuğu oluyor.

Kanal D'nin paylaşımına göre Kubat, Beyaz'la Joker'in yeni bölümünde Beyazıt Öztürk'ün konuğu oluyor.

Kanal D'nin 28 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtımla yıllardır süren tahmin nihayet gerçek oldu ve Kubat, Beyaz'la Joker'in yeni bölümünde Beyazıt Öztürk'ün konuğu olarak stüdyoya geliyor. Eylül ayında ikinci sezonuyla ekrana dönen 3 milyon TL ödüllü yarışmada Kubat'ın nasıl bir sürpriz yapacağı ise yayın akşamına saklandı. Kanal D'nin duyurusuna göre yeni bölüm cuma akşamı ekrana gelecek.

Beyaz Show'un dönüşünü bekleyenler istedikleri programa kavuşamamış olsa da kehanetin Kubat kısmı tuttu ve Beyaz ile Kubat'ın aynı sahnede buluşacağı o akşam şimdiden merakla bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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