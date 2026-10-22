Beyaz Show Geri mi Dönüyor? Beyazıt Öztürk'ün 'Uyuyan Devi Uyandırdılar' Dediği Yayının Adresi Belli Oldu!
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Beyazıt Öztürk'ün yıllardır konuşulan ekran dönüşüyle ilgili yeni haber, kimsenin beklemediği bir adresten geldi. Netflix Türkiye'nin paylaştığı tanıtımda sahneye çıkan Beyaz, 'Uyuyan devi uyandırdılar' diyerek hayranlarını heyecanlandırdı. Organize İşler: Karun Hazinesi ekibinin konuk olduğu özel yayının tarihi de bu paylaşımla birlikte ortaya çıktı.
Kaynak: Netflix Türkiye
Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'u, 22 sezon boyunca cuma gecelerinin vazgeçilmezi olarak ekranda kaldı.
Beyaz Show'un dönüşü önce Acun Ilıcalı, sonra Beyazıt Öztürk tarafından müjdelendi ama gerçekleşmedi.
Netflix'in 23 Ekim'de yayınlayacağı özelde Beyaz, Organize İşler: Karun Hazinesi ekibini ağırlayacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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