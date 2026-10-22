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Beyaz Show Geri mi Dönüyor? Beyazıt Öztürk'ün 'Uyuyan Devi Uyandırdılar' Dediği Yayının Adresi Belli Oldu!

Beyaz Show Geri mi Dönüyor? Beyazıt Öztürk'ün 'Uyuyan Devi Uyandırdılar' Dediği Yayının Adresi Belli Oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 08:25
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Beyazıt Öztürk'ün yıllardır konuşulan ekran dönüşüyle ilgili yeni haber, kimsenin beklemediği bir adresten geldi. Netflix Türkiye'nin paylaştığı tanıtımda sahneye çıkan Beyaz, 'Uyuyan devi uyandırdılar' diyerek hayranlarını heyecanlandırdı. Organize İşler: Karun Hazinesi ekibinin konuk olduğu özel yayının tarihi de bu paylaşımla birlikte ortaya çıktı.

Kaynak: Netflix Türkiye

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Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'u, 22 sezon boyunca cuma gecelerinin vazgeçilmezi olarak ekranda kaldı.

Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'u, 22 sezon boyunca cuma gecelerinin vazgeçilmezi olarak ekranda kaldı.

Beyaz Show'un hikâyesi, 6 Aralık 1996'da Kanal D'de Hande Ataizi ve Okan Bayülgen'in konuk olduğu ilk bölümle başladı. 2000-2001 sezonunu Star TV'de geçiren program, ertesi yıl yeniden Kanal D'ye taşındı ve Türk televizyonunun en uzun soluklu talk show'larından biri haline geldi.

Beyazıt Öztürk'ün esprileri, ünlü konuklarla yaptığı sohbetler ve stüdyodaki seyirciyle kurduğu sıcak bağ, ekran başına kilitlenen izleyicilerin cuma gecesi ritüeline dönüştü. Program 22 sezonun ardından 4 Mayıs 2018'de son bölümünü yayınladı ve o günden bu yana 'Beyaz Show geri dönecek mi?' sorusu gündemden hiç düşmedi.

Beyaz Show'un dönüşü önce Acun Ilıcalı, sonra Beyazıt Öztürk tarafından müjdelendi ama gerçekleşmedi.

Beyaz Show'un dönüşü önce Acun Ilıcalı, sonra Beyazıt Öztürk tarafından müjdelendi ama gerçekleşmedi.

Finalden sonra başlayan bekleyiş, 2023 yazında Beyazıt Öztürk'ün katıldığı bir televizyon programında Beyaz Show'un yeniden başlayacağını söylemesiyle umuda döndü. Aynı yılın sonbaharında Acun Ilıcalı da programın yılbaşında geri geleceğini açıklayınca hayranlar gün saymaya başladı, fakat o yılbaşı da Beyaz Show'suz geçti.

31 Aralık 2024'te O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'inde jüri koltuğunda oturan Öztürk, bu kez programın 2025'te TV8'de yayınlanacağını müjdeledi; 2025 de beklenen dönüş yaşanmadan kapandı. Programı daha iyi hazırlamak istediklerini söyleyen Öztürk, 2026'da Kanal D'de 'Beyaz'la Joker' ile izleyicinin karşısına çıktı ve Beyaz Show için yürütülen bir çalışma olmadığını açıkladı. Arapsaçına dönen bu dönüş hikâyesinin yeni perdesi ise hiç beklenmedik bir yerden açıldı.

Netflix'in 23 Ekim'de yayınlayacağı özelde Beyaz, Organize İşler: Karun Hazinesi ekibini ağırlayacak.

Netflix'in 23 Ekim'de yayınlayacağı özelde Beyaz, Organize İşler: Karun Hazinesi ekibini ağırlayacak.

Netflix Türkiye'nin 21 Ekim'de Instagram hesabından paylaştığı tanıtımda Beyazıt Öztürk, tanıdık enerjisiyle sahneye çıkıp 'Yıllardır bu işin içindeydim, uyuyordum' diyor ve ardından gelen 'Uyuyan devi uyandırdılar' sözüyle hayranlarının yüzünü güldürüyor. Paylaşıma göre 'Organize Sohbetler: Beyaz Özel' adını taşıyan yayın, 23 Ekim'de yalnızca Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında izlenebilecek. Netflix'in diziye özel çektiği bu yayın Beyaz Show'un yeni sezonu anlamına gelmiyor; ne platformdan ne de Öztürk'ten programın geri döneceğine dair bir açıklama var.

Konuk koltuğunda, 16 Ekim'de Netflix'te başlayan sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi'nin ekibi oturuyor. Tanıtımda en çok konuşulan an, dizide Sarı Saruhan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un Beyaz'ın 'Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?' sorusu üzerine göbeğini stüdyoda şişirerek sosyal medyada protez mi gerçek mi diye tartışılan tişörtsüz sahnelerin sırrını göstermesi oldu. Beyaz'ın ekiple yaptığı sohbetin geri kalanı ise yayın gününe saklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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