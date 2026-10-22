Beyaz Show Geri mi Dönüyor? Beyazıt Öztürk'ün 'Uyuyan Devi Uyandırdılar' Dediği Yayının Adresi Belli Oldu!

Beyaz Show'un hikâyesi, 6 Aralık 1996'da Kanal D'de Hande Ataizi ve Okan Bayülgen'in konuk olduğu ilk bölümle başladı. 2000-2001 sezonunu Star TV'de geçiren program, ertesi yıl yeniden Kanal D'ye taşındı ve Türk televizyonunun en uzun soluklu talk show'larından biri haline geldi.

Beyazıt Öztürk'ün esprileri, ünlü konuklarla yaptığı sohbetler ve stüdyodaki seyirciyle kurduğu sıcak bağ, ekran başına kilitlenen izleyicilerin cuma gecesi ritüeline dönüştü. Program 22 sezonun ardından 4 Mayıs 2018'de son bölümünü yayınladı ve o günden bu yana 'Beyaz Show geri dönecek mi?' sorusu gündemden hiç düşmedi.