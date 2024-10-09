Görüş Bildir
Haberler
Video
Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Dolandırıcıların Yeni Yöntemini Paylaşarak Uyardı

Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Dolandırıcıların Yeni Yöntemini Paylaşarak Uyardı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 00:12

İçerik Devam Ediyor

Dolandırıcılar her dönemde kendilerine pek çok farklı yol buluyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle dolandırıcıların kullandığı yöntemler de çeşitlendi. Hızlı bir biçimde hayatımıza giren yapay zeka, dolandırıcıların da dikkatini çekti elbette.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kişisel verilerin çalınmasının ardından ortaya çıkan yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kişisel verilerin çalınmasının ardından ortaya çıkan yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı.

Yapay zeka teknolojisi ile pek çok kişinin sesini taklit edebilen dolandırıcılar, kişisel verileri de kullanarak akılalmaz yöntemlere imza attı.

Yapay zeka teknolojisi ile pek çok kişinin sesini taklit edebilen dolandırıcılar, kişisel verileri de kullanarak akılalmaz yöntemlere imza attı.

Haskoloğlu bu yeni yöntemin tüm detaylarını vererek insanları uyardı.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Dolandırıcıların bu kadar çabası hani ne bileyim ben Allahım diyerek milyonlar dolandırdılar bu ülkede düzenli şekilde her yerde kendisini polis savcı asker ... Devamını Gör