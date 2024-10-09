Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Dolandırıcıların Yeni Yöntemini Paylaşarak Uyardı

Dolandırıcılar her dönemde kendilerine pek çok farklı yol buluyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle dolandırıcıların kullandığı yöntemler de çeşitlendi. Hızlı bir biçimde hayatımıza giren yapay zeka, dolandırıcıların da dikkatini çekti elbette.