Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Dolandırıcıların Yeni Yöntemini Paylaşarak Uyardı

Dolandırıcılar her dönemde kendilerine pek çok farklı yol buluyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle dolandırıcıların kullandığı yöntemler de çeşitlendi. Hızlı bir biçimde hayatımıza giren yapay zeka, dolandırıcıların da dikkatini çekti elbette.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kişisel verilerin çalınmasının ardından ortaya çıkan yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka teknolojisi ile pek çok kişinin sesini taklit edebilen dolandırıcılar, kişisel verileri de kullanarak akılalmaz yöntemlere imza attı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Dolandırıcıların bu kadar çabası hani ne bileyim ben Allahım diyerek milyonlar dolandırdılar bu ülkede düzenli şekilde her yerde kendisini polis savcı asker ... Devamını Gör