Bella Duygulu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tayfun Duygulu'nun Eşi Bella Duygulu'nun Hayatı

Bella Duygulu ile Tayfun Duygulu 2020'de Çeşme'de tanıştı ve aynı yıl evlendi. Bu evlilik, Tayfun Duygulu'nun üçüncü evliliği. Tayfun Duygulu daha önce 1996'da merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile, 2006'da ise Tuğçe Duygulu ile evlenmişti. Tayfun Duygulu'nun ikinci evliliğinden iki oğlu bulunuyor. Bella Duygulu ve Tayfun Duygulu, televizyon programlarına ve etkinliklere sık sık birlikte katılıyor.