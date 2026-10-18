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Bella Duygulu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tayfun Duygulu'nun Eşi Bella Duygulu'nun Hayatı

Bella Duygulu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tayfun Duygulu'nun Eşi Bella Duygulu'nun Hayatı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 15:02
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Şarkıcı Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu, 18 Ekim 2026'da Kanal D'de yayımlanan, Asiye Acar'ın sunduğu Pazar Gezmesi programında Çeşme'deki evlerinin kapılarını açtı. Programın ardından Bella Duygulu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı merak edilmeye başlandı. İşte Bella Duygulu hakkında bilinenler…

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Bella Duygulu, şarkıcı Tayfun Duygulu'nun eşi. Aynı zamanda kendisi mimar.

Bella Duygulu, şarkıcı Tayfun Duygulu'nun eşi. Aynı zamanda kendisi mimar.

Basına yansıyan bilgilere göre İzmir'de mimar olarak çalışan Bella Duygulu, modaya da ilgi duyuyor. Bazı haberlerde Bella Duygulu'nun eşi Tayfun Duygulu'nun menajerliğini de üstlendiği aktarılıyor.

Bella Duygulu Kaç Yaşında, Nereli?

Bella Duygulu Kaç Yaşında, Nereli?

Milli Gazete ve Hakimiyet'in aktardığı bilgilere göre Bella Duygulu 4 Kasım 1985'te doğdu. Bu bilgiye göre Bella Duygulu 40 yaşında. Bazı kaynaklarda ise 1983 doğumlu olduğu yazıyor. Basında yer alan haberlere göre Bella Duygulu'nun annesinin ailesi Yugoslavya kökenli, babasının ailesi ise Giresunlu.

Bella Duygulu ve Tayfun Duygulu Ne Zaman Evlendi?

Bella Duygulu ve Tayfun Duygulu Ne Zaman Evlendi?

Bella Duygulu ile Tayfun Duygulu 2020'de Çeşme'de tanıştı ve aynı yıl evlendi. Bu evlilik, Tayfun Duygulu'nun üçüncü evliliği. Tayfun Duygulu daha önce 1996'da merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile, 2006'da ise Tuğçe Duygulu ile evlenmişti. Tayfun Duygulu'nun ikinci evliliğinden iki oğlu bulunuyor. Bella Duygulu ve Tayfun Duygulu, televizyon programlarına ve etkinliklere sık sık birlikte katılıyor.

Tayfun Duygulu Kimdir?

Tayfun Duygulu Kimdir?

Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969'da İstanbul'da doğdu ve 57 yaşında. 1990'larda 'Hadi Yine İyisin' şarkısıyla tanınan Tayfun Duygulu, şarkıcılığının yanı sıra saksafon performanslarıyla da biliniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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