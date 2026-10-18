Bella Duygulu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tayfun Duygulu'nun Eşi Bella Duygulu'nun Hayatı
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Şarkıcı Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu, 18 Ekim 2026'da Kanal D'de yayımlanan, Asiye Acar'ın sunduğu Pazar Gezmesi programında Çeşme'deki evlerinin kapılarını açtı. Programın ardından Bella Duygulu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne iş yaptığı merak edilmeye başlandı. İşte Bella Duygulu hakkında bilinenler…
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Bella Duygulu, şarkıcı Tayfun Duygulu'nun eşi. Aynı zamanda kendisi mimar.
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Bella Duygulu Kaç Yaşında, Nereli?
Bella Duygulu ve Tayfun Duygulu Ne Zaman Evlendi?
Tayfun Duygulu Kimdir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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