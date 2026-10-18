article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
30 Yaşında Başlıyor, Yıkanmakla Bile Geçmiyor: Yaşlılık Kokusu Gerçeği

30 Yaşında Başlıyor, Yıkanmakla Bile Geçmiyor: Yaşlılık Kokusu Gerçeği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 14:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bilim insanları, toplumda sıklıkla hijyen eksikliğiyle karıştırılan 'yaşlılık kokusunun' ardındaki biyolojik gerçeği gözler önüne serdi. Yapılan açıklamalar, bu özel kokunun kişisel temizlikle bir ilgisi olmadığını, tamamen vücutta 30 yaşından itibaren kademeli olarak başlayan kimyasal değişimlerden kaynaklandığını doğruluyor.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanyol gazetesi El País'e konuşan kimyager José María Antón, yaşlı insanlarda belirginleşen bu kokunun temelde 60 yaşından itibaren fark edilir hale geldiğini, ancak sürecin çok daha erken, 30 yaş civarında başladığını belirtti.

İspanyol gazetesi El País'e konuşan kimyager José María Antón, yaşlı insanlarda belirginleşen bu kokunun temelde 60 yaşından itibaren fark edilir hale geldiğini, ancak sürecin çok daha erken, 30 yaş civarında başladığını belirtti.

Uzmanlar, bu durumun arkasındaki başrol oyuncusunun 2-nonenal adı verilen bir molekül olduğunu ifade ediyor. Söz konusu molekül, derideki lipid bariyerinin yağ asitlerinin doğal olarak oksitlenmesiyle meydana geliyor.

Kimyager Antón, bu maddenin etkisini şu çarpıcı sözlerle özetliyor:

'Saf 2-nonenal gerçekten çok kötü kokar. O kadar kötü ki, laboratuvarda bu molekülü içeren bir kapsülü açtığımızda her şey kötü kokuyor.'

Bu sıra dışı koku ilk kez 2001 yılında, kozmetik devi Japon şirketi Shiseido’nun araştırma ekibi tarafından keşfedildi. Yaşlı bireylere büyük bir toplumsal saygının duyulduğu Japonya'da bu koku için 'Kareishu' (Büyükanne ve büyükbaba kokusu) ifadesi kullanılıyor.

Neden Ortaya Çıkıyor ve Neden Yıkanmakla Geçmiyor?

Neden Ortaya Çıkıyor ve Neden Yıkanmakla Geçmiyor?

Yaşlanma süreciyle birlikte vücutta, özellikle iki temel değişim yaşanıyor:

  • Hormonal Değişimler: Cilt yüzeyindeki lipid üretimini artırıyor.

  • Azalan Antioksidan Kapasitesi: Vücudun doğal savunması zayıflıyor.

Bu iki faktör birleştiğinde peroksidasyon katlanarak artıyor, daha fazla 2-nonenal üretiliyor ve vücut zamanla bu karakteristik kokuyu yaymaya başlıyor. Antón, huzurevlerinde ne kadar hijyenik bir ortam sağlanırsa sağlansın hissedilen o karakteristik kokunun temel sebebinin bu olduğunu vurguluyor.

En büyük zorluk ise bu moleküllerin suda çözünmemesi. Lipid yapıda oldukları için kişi ne kadar sık yıkanırsa yıkansın, deriden tamamen arındırılmaları oldukça zor oluyor.

Koku Alıcılar Zamanla Zayıflıyor

Koku Alıcılar Zamanla Zayıflıyor

İşin ilginç bir diğer boyutu ise bu durumdan en çok etkilenen yaşlı bireylerin kendi kokularını fark edememesi. Uzmanlar, 70 yaşından sonra koku alma duyusunda yaşanan büyük kayıp nedeniyle, yaşlı bireylerin bu kokuyu kendi başlarına algılayamadıklarını belirtiyor.

Günümüzde pek çok laboratuvar ve kozmetik markası, lipitlerin suda çözünmeme direncini aşmak ve özel kokular aracılığıyla 2-nonenal molekülünü etkisiz hale getirmek için yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın