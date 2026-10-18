30 Yaşında Başlıyor, Yıkanmakla Bile Geçmiyor: Yaşlılık Kokusu Gerçeği

Uzmanlar, bu durumun arkasındaki başrol oyuncusunun 2-nonenal adı verilen bir molekül olduğunu ifade ediyor. Söz konusu molekül, derideki lipid bariyerinin yağ asitlerinin doğal olarak oksitlenmesiyle meydana geliyor.

Kimyager Antón, bu maddenin etkisini şu çarpıcı sözlerle özetliyor:

'Saf 2-nonenal gerçekten çok kötü kokar. O kadar kötü ki, laboratuvarda bu molekülü içeren bir kapsülü açtığımızda her şey kötü kokuyor.'

Bu sıra dışı koku ilk kez 2001 yılında, kozmetik devi Japon şirketi Shiseido’nun araştırma ekibi tarafından keşfedildi. Yaşlı bireylere büyük bir toplumsal saygının duyulduğu Japonya'da bu koku için 'Kareishu' (Büyükanne ve büyükbaba kokusu) ifadesi kullanılıyor.