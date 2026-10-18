30 Yaşında Başlıyor, Yıkanmakla Bile Geçmiyor: Yaşlılık Kokusu Gerçeği
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bilim insanları, toplumda sıklıkla hijyen eksikliğiyle karıştırılan 'yaşlılık kokusunun' ardındaki biyolojik gerçeği gözler önüne serdi. Yapılan açıklamalar, bu özel kokunun kişisel temizlikle bir ilgisi olmadığını, tamamen vücutta 30 yaşından itibaren kademeli olarak başlayan kimyasal değişimlerden kaynaklandığını doğruluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanyol gazetesi El País'e konuşan kimyager José María Antón, yaşlı insanlarda belirginleşen bu kokunun temelde 60 yaşından itibaren fark edilir hale geldiğini, ancak sürecin çok daha erken, 30 yaş civarında başladığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden Ortaya Çıkıyor ve Neden Yıkanmakla Geçmiyor?
Koku Alıcılar Zamanla Zayıflıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın