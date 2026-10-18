article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doğa Ana'nın Sessiz Çığlığı: İklim Krizinin Kapımıza Dayandığını Kanıtlayan 10 Ürkütücü Fotoğraf

Doğa Ana'nın Sessiz Çığlığı: İklim Krizinin Kapımıza Dayandığını Kanıtlayan 10 Ürkütücü Fotoğraf

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
18.10.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazen binlerce kelimenin anlatamadığını tek bir fotoğraf anlatabilir. Kuruyan göller, değişen manzaralar, geri çekilen buzullar ve alışık olmadığımız doğa olayları… Hepsi bize gezegenimizin sessizce değiştiğini gösteren güçlü işaretler taşıyor.

İklim krizi artık sadece uzak geleceğin bir problemi değil; doğanın her köşesinde kendini hissettiren bir gerçek haline geliyor. İşte bakarken durup düşündürecek, dünyamızın yaşadığı büyük değişimi gözler önüne seren fotoğraflar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aşırı sıcaklar binlerce can alıyor.

1. Aşırı sıcaklar binlerce can alıyor.

2025 yılında dünya genelindeki afetlerde 42.000 kişi yaşamını yitirdi ve aşırı sıcaklar 25.000’den fazla can kaybına yol açtı. Ancak bu zorlu süreç, şehirlerimizi daha serin tutacak dikey bahçelerin, gölgelik alanların ve yeşil koridorların hızla yaygınlaşmasını sağlayarak insanı ve doğayı koruyan yepyeni bir mimari çağın kapılarını aralıyor.

2. Yangın müdahale mekanizmaları güncelleniyor.

2. Yangın müdahale mekanizmaları güncelleniyor.

Sıcak hava dalgalarının artışı, orman yangınlarına karşı önleyici ve acil durum müdahale mekanizmalarının devamlı olarak güncellenmesini zorunlu kılıyor. Bu durum, yapay zeka destekli erken uyarı sistemlerinin ve yerel dayanışma ağlarının güçlenmesini sağlayarak ormanlarımızı hiç olmadığı kadar sıkı kenetlenmiş bir şekilde korumamıza vesile oluyor.

3. Afetlerin faturası ekonomiyi sarsıyor.

3. Afetlerin faturası ekonomiyi sarsıyor.

İklim krizinin getirdiği küresel afet faturası 2025 yılında 260 milyar dolara ulaştı. Bu devasa kayıp, finans dünyasının ve büyük yatırımcıların artık rotayı tamamen sürdürülebilir projelere, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve doğa dostu yatırımlara kırmasını sağlayarak yeşil ekonominin yükselişini hızlandırıyor.

4. Beklenmedik zirai donlar tarımı vuruyor.

4. Beklenmedik zirai donlar tarımı vuruyor.

Nisan 2025'te Türkiye'de yaşanan beklenmedik kar yağışı ve zirai don olayları tarım bölgelerinde 50 milyon dolarlık ekonomik kayba yol açtı. Yaşanan bu tecrübe, çiftçilerimizin dona dayanıklı yerel tohumlara yönelmesini ve modern seracılık tekniklerini benimsemesini tetikleyerek tarımımızı gelecekteki risklere karşı çok daha dirençli hale getiriyor.

5. Düzensiz yağışlar rekolteyi ciddi oranda düşürüyor.

5. Düzensiz yağışlar rekolteyi ciddi oranda düşürüyor.

Hava dengesinin tamamen bozulması gıda güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye genelinde yaşanan düzensiz, aşırı yağışlar ve şiddetli dolu olayları; özellikle tarla ürünleri ile meyvecilikte çok ciddi rekolte kayıplarına yol açarak sofralardaki fiyatları tırmandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yükselen deniz sıcaklığı mercanları öldürüyor.

6. Yükselen deniz sıcaklığı mercanları öldürüyor.

Deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla hassas mercan resifleri beyazlaşsa da insanoğlunun koruma çabaları umut veriyor. Dünyanın dört bir yanında kurulan yapay resifler, laboratuvarlarda yetiştirilen ısıya dayanıklı süper mercanlar ve genişletilen deniz koruma alanları sayesinde okyanus yaşamı küllerinden yeniden doğmaya başlıyor.

7. Kuruyan göl tabanları su kıtlığını başlatıyor.

7. Kuruyan göl tabanları su kıtlığını başlatıyor.

Barajların ve göllerin alarm vermesi, suyun her damlasının ne kadar değerli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Kentlerimizi yağmur sularını toplayıp filtreleyen 'Sünger Şehirlere' dönüştürerek ve evlerimizde gri su geri kazanım sistemlerini uygulayarak su varlığımızı koruma yolunda harika ve bilinçli bir toplumsal dönüşüm başlatıyoruz.

8. Hava kirliliği şehirlerin üzerine çöküyor.

8. Hava kirliliği şehirlerin üzerine çöküyor.

Fosil yakıt tüketimi ve sanayi emisyonları nedeniyle dev metropollerin üzerinde solunması zor zehirli bir duman tabakası oluşuyor. Ancak bu tıkanma noktası, şehir içi ulaşımda elektrikli toplu taşıma ağlarının hızla büyümesini, bisiklet yollarının genişletilmesini ve karbon emen 'kent ormanları' projelerinin hayata geçirilmesini sağlayarak bizi daha temiz gökyüzüyle buluşturacak radikal adımları tetikliyor.

9. Plastik kirliliği okyanusları boğuyor.

9. Plastik kirliliği okyanusları boğuyor.

Okyanusların en derin noktalarından kıyılara kadar her yer tek kullanımlık atıklarla dolarken deniz canlıları büyük risk altında kalıyor. Bu acı tablo karşısında dünya genelinde uyanan toplumsal bilinç, plastik kullanımına yönelik küresel yasakların gelmesini sağlarken, nehirlerin ağzına kurulan akıllı atık yakalama bariyerlerini ve doğada tamamen çözünebilen biyoplastik endüstrisinin doğuşunu hızlandırıyor.

10. Isınan kutuplarda dev buzullar eriyor.

10. Isınan kutuplarda dev buzullar eriyor.

Kutup bölgelerindeki erime hızı deniz seviyelerini yükseltirken kutup canlılarının yaşam alanlarını daraltıyor. Bu küresel alarm, insanlığı yenilenebilir enerji devrimine hiç olmadığı kadar zorluyor; güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, kutup akıntılarını ve buz kütlelerini korumak adına gezegenimizi bu yıkıma sürükleyen fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı acilen sonlandırmaya yönelik kararlı ve küresel adımların önünü açıyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın