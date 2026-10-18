Çok Hata Yapan Ama Hatalarından Hiç Ders Almayan 4 Burç

Koç'a göre hatalar, günlük hayatın ölüm ve vergiler kadar kaçınılmaz bir parçası. Bir şey ters gittiğinde geçmişi çabucak arkasında bırakıyor ve geleceğe bakıyor.

Bu neşeli bakış açısı onu anda tutsa da kişisel gelişimine zarar veriyor. Önemli bir hayat dersi karşısına çıktığında, onu görmeden geçip gidebiliyor.