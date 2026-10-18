Çok Hata Yapan Ama Hatalarından Hiç Ders Almayan 4 Burç
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Koç burcu, hatalarını geride bırakıp hemen yeni bir maceraya odaklanıyor.
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Boğa burcu, her şeyin yolunda olduğuna kendini inandırmayı tercih ediyor.
Aslan burcu, kendi hatası açıkça ortada olsa bile suçu başkalarına atıyor.
Terazi burcu, başına gelen sorunları üzerinde durmaya değmeyecek olaylar olarak görüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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