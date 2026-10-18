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Çok Hata Yapan Ama Hatalarından Hiç Ders Almayan 4 Burç

Çok Hata Yapan Ama Hatalarından Hiç Ders Almayan 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 15:11
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Hatayı kabul etmek alçakgönüllülük ve olgunluk istiyor. Bazı burçlar ise bir sorundaki kendi payını görmekte zorlanıyor ve bu yüzden aynı hataları tekrar tekrar yapıyor.

İşte o burçlar...

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Koç burcu, hatalarını geride bırakıp hemen yeni bir maceraya odaklanıyor.

Koç burcu, hatalarını geride bırakıp hemen yeni bir maceraya odaklanıyor.

Koç'a göre hatalar, günlük hayatın ölüm ve vergiler kadar kaçınılmaz bir parçası. Bir şey ters gittiğinde geçmişi çabucak arkasında bırakıyor ve geleceğe bakıyor.

Bu neşeli bakış açısı onu anda tutsa da kişisel gelişimine zarar veriyor. Önemli bir hayat dersi karşısına çıktığında, onu görmeden geçip gidebiliyor.

Boğa burcu, her şeyin yolunda olduğuna kendini inandırmayı tercih ediyor.

Boğa burcu, her şeyin yolunda olduğuna kendini inandırmayı tercih ediyor.

İnatçı doğasıyla bilinen Boğa, kendi kendine yeten bir hayat kurmuş durumda. Her yükü kendi omuzlarına alıyor ve işlerini tam istediği gibi yapıyor.

Bu bağımsız bakış açısı yüzünden dış etkenlerin hayatına karıştığını kabul etmiyor. Yaptığı hataların uzun süredir kurduğu huzuru bozmasına izin vermiyor ve önemli bir öğrenme fırsatını farkında olmadan kaçırıyor.

Aslan burcu, kendi hatası açıkça ortada olsa bile suçu başkalarına atıyor.

Aslan burcu, kendi hatası açıkça ortada olsa bile suçu başkalarına atıyor.

Sevgilisi ondan ayrıldığında ya da patronu onu işten çıkardığında, bu olaylardaki kendi payını görmüyor. Payı ne kadar küçük olursa olsun bunu kabul etmiyor.

Kusurlarını hiç kabul etmediği için onlardan ders de çıkaramıyor ve aynı sorunları döngü halinde yeniden yaşıyor.

Terazi burcu, başına gelen sorunları üzerinde durmaya değmeyecek olaylar olarak görüyor.

Terazi burcu, başına gelen sorunları üzerinde durmaya değmeyecek olaylar olarak görüyor.

Bir şey ters gittiğinde başını sallayıp kötü kaderinden yakınıyor. Bu olayları kendini geliştirmek için bir fırsat olarak görmüyor.

Oysa fırtınaların eksik olmadığı bir yerde dışarı çıkmadan önce şemsiye almak her zaman daha iyi. Terazi bunu öğrendiğinde, ancak zamanla ve deneyimle kazanılan öngörüye ve sorun çözme becerisine sahip olabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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