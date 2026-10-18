Gheorghe Hagi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ianis Hagi'nin Babası Gheorghe Hagi'nin Kariyeri

Gheorghe Hagi'nin iki çocuğu var. Kızı Kira Hagi 1995'te Barcelona'da doğdu ve oyunculuk yapıyor. Oğlu Ianis Hagi ise babası Galatasaray'da oynarken, 22 Ekim 1998'de İstanbul'da doğdu. Futbola babasının akademisinde başlayan Ianis Hagi, Fiorentina, Genk ve Rangers gibi takımlarda oynadıktan sonra 2025'te Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer oldu.