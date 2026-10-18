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Gheorghe Hagi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ianis Hagi'nin Babası Gheorghe Hagi'nin Kariyeri

Gheorghe Hagi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ianis Hagi'nin Babası Gheorghe Hagi'nin Kariyeri

galatasaray
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 14:50
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Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi gündeme geldikçe arama motorlarında en çok sorulan sorulardan biri de 'Ianis Hagi'nin babası kimdir?' oluyor. Ianis Hagi'nin babası, Galatasaray'ın UEFA Kupası kazanan kadrosunun yıldızı ve bugün Romanya A Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Gheorghe Hagi. İşte Gheorghe Hagi'nin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

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Gheorghe Hagi, Ianis Hagi'nin babası ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri.

Gheorghe Hagi, Ianis Hagi'nin babası ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri.

Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965'te Romanya'nın Săcele kasabasında doğdu. 61 yaşındaki eski futbolcu, futbol dünyasında 'Karpatların Maradonası' lakabıyla tanınıyor; Galatasaray taraftarları ise onu 'Komutan' diye anıyor.

Gheorghe Hagi'nin Futbolculuk Kariyeri

Gheorghe Hagi'nin Futbolculuk Kariyeri

Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965 doğumlu ve 61 yaşında. Romanya'nın Săcele kasabasında dünyaya geldi, futbola Constanța'da başladı. Romanya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul ediliyor.

Gheorghe Hagi'nin Galatasaray Yılları

Gheorghe Hagi'nin Galatasaray Yılları

Gheorghe Hagi profesyonel kariyerine 1982'de Farul Constanța'da başladı. Ardından Sportul Studențesc ve Steaua Bükreş formalarını giydi. 1990'da Real Madrid'e transfer olan Gheorghe Hagi, daha sonra İtalya'da Brescia'da, İspanya'da Barcelona'da oynadı. Romanya Milli Takımı'yla 1983-2000 yılları arasında 125 maça çıktı ve 35 gol attı; 1990, 1994 ve 1998 Dünya Kupalarında forma giydi.

Gheorghe Hagi'nin Teknik Direktörlük Kariyeri

Gheorghe Hagi'nin Teknik Direktörlük Kariyeri

Gheorghe Hagi, teknik direktörlüğe 2001'de Romanya Milli Takımı'nda başladı. Türkiye'de Bursaspor'u ve iki ayrı dönemde Galatasaray'ı çalıştırdı; Galatasaray ile 2005'te Türkiye Kupası kazandı. 2009'da kurduğu Viitorul Constanța ile Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı, kulübün Farul Constanța ile birleşmesinin ardından da çalışmalarını sürdürdü. Romanya Futbol Federasyonu, 20 Nisan 2026'da Gheorghe Hagi'yi yeniden A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirdiğini açıkladı. Federasyona göre sözleşme 2030'a kadar sürüyor.

Gheorghe Hagi'nin Çocukları Kimler?

Gheorghe Hagi'nin Çocukları Kimler?

Gheorghe Hagi'nin iki çocuğu var. Kızı Kira Hagi 1995'te Barcelona'da doğdu ve oyunculuk yapıyor. Oğlu Ianis Hagi ise babası Galatasaray'da oynarken, 22 Ekim 1998'de İstanbul'da doğdu. Futbola babasının akademisinde başlayan Ianis Hagi, Fiorentina, Genk ve Rangers gibi takımlarda oynadıktan sonra 2025'te Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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