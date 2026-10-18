Gheorghe Hagi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Ianis Hagi'nin Babası Gheorghe Hagi'nin Kariyeri
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Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi gündeme geldikçe arama motorlarında en çok sorulan sorulardan biri de 'Ianis Hagi'nin babası kimdir?' oluyor. Ianis Hagi'nin babası, Galatasaray'ın UEFA Kupası kazanan kadrosunun yıldızı ve bugün Romanya A Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Gheorghe Hagi. İşte Gheorghe Hagi'nin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.
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Gheorghe Hagi, Ianis Hagi'nin babası ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri.
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Gheorghe Hagi'nin Futbolculuk Kariyeri
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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