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Emperor Nasıl Black Metalin Efsanelerinden Biri Oldu?

etiket Emperor Nasıl Black Metalin Efsanelerinden Biri Oldu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
18.10.2026 - 15:01
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Norveç black metali deyince akla gelen ilk gruplardan biri Emperor! Çünkü grubun hikayesinde kült albümler kadar 90'ların kaotik black metal sahnesi, hapis cezaları, kadro değişiklikleri ve yıllar sonra gelen geri dönüşler de var. Üstelik Emperor, yalnızca dört stüdyo albümüyle black metal üzerinde inanılmaz büyük bir iz bıraktı. Peki iki genç müzisyenin kurduğu bu grup nasıl oldu da türün en önemli isimlerinden birine dönüştü? 👇

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1. Emperor'ın hikayesi iki genç müzisyenin buluşmasıyla başladı!

1. Emperor'ın hikayesi iki genç müzisyenin buluşmasıyla başladı!

Emperor'ın temelleri 1991'de Norveç'te Ihsahn ve Samoth'un bir araya gelmesiyle atıldı. İkili daha önce de birlikte müzik yapıyordu ama Emperor'la birlikte kafalarındaki sound iyice şekillenmeye başladı. Dönemin ham ve agresif black metal anlayışını seviyorlardı fakat bunun üzerine daha atmosferik ve melodik bir şey koymak istiyorlardı. 1992'de çıkan Wrath of the Tyrant demosu da underground çevrede grubun dikkat çekmesini sağladı.

2. Emperor'ı farklı yapan şey sadece sertlik değildi.

2. Emperor'ı farklı yapan şey sadece sertlik değildi.

Emperor'ın asıl farkı, black metalin saldırganlığını çok daha atmosferik bir yapıyla birleştirmesiydi. Gitarlar son derece hızlı ve sertken klavyeler müziğe sinematik bir hava katıyordu. Bir şarkının içinde hem buz gibi bir gitar riff'i hem de fantastik bir filmin müziğini andıran melodiler duyabiliyordun. Bu yaklaşım, ilerleyen yıllarda grubun symphonic black metalin gelişimindeki en önemli isimlerden biri olarak anılmasını sağladı.

3. In the Nightside Eclipse ile asıl patlamayı yaptılar!

1994'te çıkan In the Nightside Eclipse, Emperor'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. “I Am the Black Wizards” ve “Inno a Satana” gibi parçalar, grubun karanlık ama aynı zamanda son derece melodik tarafını ortaya koyuyordu. Albüm, 90'ların black metal atmosferini adeta tek bir kayıtta topluyordu. Bugün hala türün en önemli albümlerinden biri olarak anılmasının sebebi de tam olarak bu.

4. Grubun yükseliş dönemi büyük bir kaosu da beraberinde getirdi!

4. Grubun yükseliş dönemi büyük bir kaosu da beraberinde getirdi!

Emperor'ın yükseldiği yıllar, Norveç black metal sahnesinin en çalkantılı dönemine denk geldi. Samoth kilise kundaklama suçundan hapis cezası alırken davulcu Faust da ayrı bir cinayet davası nedeniyle cezaevine girdi. Basçı Tchort'un da çeşitli suçlardan hüküm giymesiyle grubun kadrosu ciddi şekilde dağıldı. Yani Emperor'ın ilk büyük başarısının arkasında, grubun üyelerinin hayatını da altüst eden son derece karmaşık bir dönem vardı.

5. Anthems to the Welkin at Dusk ile kendi sınırlarını da aştılar!

Emperor'ın ikinci albümü Anthems to the Welkin at Dusk, grubun ilk albümde yakaladığı formülü tekrarlamak yerine daha da ileri taşıdığını gösterdi. “Ye Entrancemperium” ve “With Strength I Burn” gibi parçalar çok daha karmaşık bestelere ve görkemli bir atmosfere sahipti. Böylece Emperor, sadece iyi bir black metal grubu değil, türün yönünü değiştiren gruplardan biri haline geldi.

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6. Sadece dört albüm yaptılar ama hikayeyi orada bırakmadılar!

6. Sadece dört albüm yaptılar ama hikayeyi orada bırakmadılar!

Emperor'ın stüdyo diskografisinde yalnızca dört albüm bulunuyor: In the Nightside Eclipse, Anthems to the Welkin at Dusk, IX Equilibrium ve Prometheus: The Discipline of Fire & Demise. Özellikle son iki albümde grubun müziği daha progresif ve karmaşık bir noktaya geldi. Ancak bu değişim sürecinin sonunda grup 2001'de dağıldı. Kısacası Emperor, onlarca albüm çıkararak değil, dört albümle kalıcı bir miras bıraktı...

7. Yıllar sonra geri döndüler ve sahne hala onların!

Emperor'ın hikayesi 2001'de bitmedi. Grup 2005'te yeniden sahneye çıktı ve sonraki yıllarda çeşitli festivaller ve konserlerle aktif olmaya devam etti. Özellikle ilk iki albümdeki parçalar, konserlerde hala büyük ilgi görüyor. Aradan 30 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen “I Am the Black Wizards” çalmaya başladığında ortalığın hala karışması, grubun ne kadar etki bıraktığını kanıtlıyor.

8. Peki neden hala yeni bir albüm yok?

8. Peki neden hala yeni bir albüm yok?

Hayranların yıllardır beklediği yeni Emperor albümü konusunda ise durum biraz belirsiz. Ihsahn, geçmişte yaptığı müziği sırf insanlar bekliyor diye tekrar etmek istemediğini ve yeni bir Emperor albümü için gerçekten doğru fikrin ortaya çıkması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden grup bugün daha çok geçmişte yaptığı müziği sahnede yaşatmaya devam ediyor. Belki de Emperor'ın hikayesini ilginç yapan şeylerden biri bu. Yeni albüm çıkarmadan da 30 yıl önce yarattıkları müzik hala black metal dünyasında konuşulabiliyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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