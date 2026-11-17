Türkiye'nin İklim Politikalarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
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Türkiye, Paris Anlaşması'na taraf olduktan sonra 2053 için net sıfır emisyon hedefi açıkladı ve ülke geleceğini şekillendiren önemli gelişmelerin önü açıldı. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında belirlediği pek çok hedef ve uygulama bulunuyor. Üstelik bu kararlar yalnızca çevreyi değil; enerji üretimini, ekonomiyi, şehirleri ve çalışma hayatını da etkiliyor.
Peki, sen açıklanan kararlara ne kadar hakimsin ve hedefleri ne kadar doğru tahmin edebilirsin?
1. İlk soruyla başlayalım! Sence Türkiye, Paris Anlaşması'na resmen hangi yıl taraf oldu?
2. Peki, Paris Anlaşması'yla ulaşılmak istenen temel sıcaklık hedefi hangisi?
3. Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi hangi yıl için belirlenmiş olabilir?
4. Biraz zorlaştıralım! Türkiye, 2035 yılı için sera gazı emisyonlarını 466 milyon ton CO₂ eşdeğeri azaltmayı taahhüt etti. Sence bu azaltım neye göre hesaplanıyor?
5. Gelelim enerji dönüşümüne! Türkiye, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgâr enerjisinde toplam kaç gigavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor?
6. Sence Türkiye'nin kömürden elektrik üretimini tamamen sonlandırmak için açıkladığı resmî bir tarih var mı?
7. 2025 yılında kabul edilen Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun kapsamı hakkında ne düşünüyorsun?
8. Türkiye'nin İklim Kanunu kapsamında düzenlediği Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) temel çalışma mantığını tahmin edebilir misin?
9. Türkiye'nin İklim Kanunu'na göre yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması için belirlenen son tarih hangisi?
10. İklim politikalarında sıkça karşımıza çıkan "adil geçiş" kavramı sence neyi ifade ediyor?
11. Son soru! Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 iklim zirvesi, hangi şehirde düzenleniyor?
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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