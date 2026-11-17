Türkiye, Paris Anlaşması'na taraf olduktan sonra 2053 için net sıfır emisyon hedefi açıkladı ve ülke geleceğini şekillendiren önemli gelişmelerin önü açıldı. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında belirlediği pek çok hedef ve uygulama bulunuyor. Üstelik bu kararlar yalnızca çevreyi değil; enerji üretimini, ekonomiyi, şehirleri ve çalışma hayatını da etkiliyor.

Peki, sen açıklanan kararlara ne kadar hakimsin ve hedefleri ne kadar doğru tahmin edebilirsin?