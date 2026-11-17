Burcunu Söyle En Uygun Saç Modelini Söyleyelim! İşte Burçlara Göre Saç Modelleri
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1. Koç: Yüksek ve sıkı bir atkuyruğu
2. Boğa: Uzun saç ve yumuşak renk geçişleri
3. İkizler: Kısa bob ve cesur bir renk
4. Yengeç: Kakül ve bandana
5. Aslan: Heykel gibi bir topuz
6. Başak: Düzgün örgüler
7. Terazi: Uzun, bakımlı ve dalgalı saç
8. Akrep: Kıvırcık ve katlı kesim
9. Yay: İkili topuz
10. Oğlak: Yana ayrım ve retro dalgalar
11. Kova: Bakır kızılı saçlar
12. Balık: Fularla bağlanmış saç
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