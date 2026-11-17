Yeni bir saç modeli denemek istiyor ama bir türlü karar veremiyor musunuz? O zaman bırakın biraz da yıldızlar seçsin! 😅 Burçların saçla bilimsel bir bağı yok elbette, bu listeyi eğlencesine okuyun. Biz de 2026'nın öne çıkan saç trendlerini burç burç eşleştirdik. Buyurun, beraber bakalım! 👇