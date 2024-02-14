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Yanlışlıkla Eski Sevgilisinin İsmini Söyleyince Kardeşini Hüzne Boğan Kadın

Yanlışlıkla Eski Sevgilisinin İsmini Söyleyince Kardeşini Hüzne Boğan Kadın

Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 12:38

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'@rojinnoay' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, yaptığı pastayı yiyen kardeşini çekmek isterken büyük bir hüznü kaydetti.

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Video çektiği sırada kardeşine eski sevgilisinin ismi olan Volkan ile seslenen kadın, kardeşini büyük bir hüzne boğdu.

Video çektiği sırada kardeşine eski sevgilisinin ismi olan Volkan ile seslenen kadın, kardeşini büyük bir hüzne boğdu.

O kadın kaydettiği görüntüleri ise, 'Video çekerken eski sevgilimin ismini söylüyorum yanlışlıkla ve kardeşim benden daha çok üzülüyor' diyerek paylaştı.

O kadın kaydettiği görüntüleri ise, 'Video çekerken eski sevgilimin ismini söylüyorum yanlışlıkla ve kardeşim benden daha çok üzülüyor' diyerek paylaştı.

İşte o anlar: 👇

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KumdanKum

Çocuğun çikilatadan yüzü görünmüyor karıştırmış olması normal :) ama çok naif bir çocuk belli 🤍

karaincir

Tiktokçular da mı üzülüyormuş