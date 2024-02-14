Yanlışlıkla Eski Sevgilisinin İsmini Söyleyince Kardeşini Hüzne Boğan Kadın

'@rojinnoay' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, yaptığı pastayı yiyen kardeşini çekmek isterken büyük bir hüznü kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Video çektiği sırada kardeşine eski sevgilisinin ismi olan Volkan ile seslenen kadın, kardeşini büyük bir hüzne boğdu.
O kadın kaydettiği görüntüleri ise, 'Video çekerken eski sevgilimin ismini söylüyorum yanlışlıkla ve kardeşim benden daha çok üzülüyor' diyerek paylaştı.
İşte o anlar: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Çocuğun çikilatadan yüzü görünmüyor karıştırmış olması normal :) ama çok naif bir çocuk belli 🤍
Tiktokçular da mı üzülüyormuş