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Yalın Konserinde Dünyayı Unutup Kendilerini Müziğin Ritmine Bırakan Çiftin Romantik Anları Kalpleri Isıttı

Yalın Konserinde Dünyayı Unutup Kendilerini Müziğin Ritmine Bırakan Çiftin Romantik Anları Kalpleri Isıttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 23:11

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Yalın pop müziğin romantik prensi bildiğiniz üzere. Konserleri de romantizmin doruklarda yaşandığı yerler oluyor haliyle. Bir konserde aynı anda birçok evlilik teklifi gerçekleştirdi anlar bile oluyor. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez romantik şarkılarıyla, kalpleri titreten bu sanatçı, şakılarıyla aşkın en güzel hikayelerini bizlere sunuyor. Yalın'ın geçtiğimiz gün gerçekleşen bir konserinde yine romantik bir an yaşandı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nehiraydasli/...
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Bir çift, tüm dünyadan soyutlanarak kendilerini müziğin ritmine bıraktı ve doyasıya dans etti.

Bir çift, tüm dünyadan soyutlanarak kendilerini müziğin ritmine bıraktı ve doyasıya dans etti.

O anları kaydeden bir kullanıcı, videoyu çifte ulaştırmak için sosyal medyada paylaşınca video bir anda viral oldu.

O anları kaydeden bir kullanıcı, videoyu çifte ulaştırmak için sosyal medyada paylaşınca video bir anda viral oldu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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