90 Yaşındaki Türk Sanat Müziği Sanatçımız Nesrin Sipahi "Ankara Rüzgarı" Parçasını Mikrofonsuz Söyledi

Türk Sanat Müziği'nin eşsiz seslerinden biri olan Nesrin Sipahi, kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle her dönemin efsanelerinden biri.. Türk müziğine sayısız eser kazandıran Sipahi, aynı zamanda geniş repertuarıyla da tanınıyor. Kendi döneminin yanı sıra, gelecek nesillere de ilham veren bir isim olan Sipahi, Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden biri. 'Gözleri Aşka Gülen', 'İçin İçin Yanıyor', 'Aşkın Kanunu' gibi şarkıları ile hafızalarımıza kazınan Sipahi, seslendirdiğin 'Fenerbahçe Marşı'yla Fenerbahçe taraftarının da gönlünde taht kurdu.