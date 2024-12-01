90 Yaşındaki Türk Sanat Müziği Sanatçımız Nesrin Sipahi "Ankara Rüzgarı" Parçasını Mikrofonsuz Söyledi

Türk Sanat Müziği'nin eşsiz seslerinden biri olan Nesrin Sipahi, kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle her dönemin efsanelerinden biri.. Türk müziğine sayısız eser kazandıran Sipahi, aynı zamanda geniş repertuarıyla da tanınıyor. Kendi döneminin yanı sıra, gelecek nesillere de ilham veren bir isim olan Sipahi, Türk Sanat Müziği'nin en önemli temsilcilerinden biri. 'Gözleri Aşka Gülen', 'İçin İçin Yanıyor', 'Aşkın Kanunu' gibi şarkıları ile hafızalarımıza kazınan Sipahi, seslendirdiğin 'Fenerbahçe Marşı'yla Fenerbahçe taraftarının da gönlünde taht kurdu.
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90 yaşındaki Nesrin Sipahi, kendisiyle özdeleşen Ankara Rüzgarı eserini seslendirdi.
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Sanatçının herhangi bir ekipman kullanmadan gerçekleştirdiği performansı beğeni topladı.
Buradan dinleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Birbirinden güzel eşsiz eserler.. Sağlıklı uzun ömürler dilerim Nesrin hanım 🤍💐