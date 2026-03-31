Yabancı Bir İçerik Üreticisi Muhteşem Yüzyıl İzlerken Gözyaşlarını Tutamadığı Anları Paylaştı

Muhteşem Yüzyıl yayınlandığı dönemde en çok ses getiren iş olmuştu. Sadece Türkiye'de değil, yayınlandığı 70'ten fazla ülkede tam bir fenomen haline gelmişti. Çarşamba akşamları sokakların boşalması bir yana, her bölümüyle sosyal medyayı ve ana haber bültenlerini meşgul etmeyi başarıyordu. Hatta ünlü şarkıcı Cardi B de dizinin en büyük hayranlarından biriydi hatırlarsanız.

Bir içerik üreticisi Muhteşem Yüzyıl izlediği anları paylaştı. Şehzade Mustafa'nın infazı sırasında Şehzade Cihangir'in çaresiz anlarını izleyen kadın duygusal anlar yaşadı.

Kaynak