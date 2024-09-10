Vicdansızlığın Böylesi! Yeni Doğum Yapan Kedi ve Yavrularını Poşete Koyup Araziye Attı

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Afacan yapıları ve sevimli görüntüleriyle Türk toplumunun bir parçası haline gelen sokak kedileri her ne kadar bir çok insan tarafından sevilse de, onlara kötü muamele gösteren kişi sayısı da az değil.
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Son olarak Maltepe'de bir vatandaş, boş araziye getirilen poşetteki hareketliliği fark ederek içini açtı. Yeni doğum yapan anne kedi ve yavrularının halini gören vatandaş, görüntüleri 'Maltepe Duysun' isimli haber sayfası üzerinden paylaştı.
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