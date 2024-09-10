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Vicdansızlığın Böylesi! Yeni Doğum Yapan Kedi ve Yavrularını Poşete Koyup Araziye Attı

Vicdansızlığın Böylesi! Yeni Doğum Yapan Kedi ve Yavrularını Poşete Koyup Araziye Attı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 15:51

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İstanbul Maltepe'de bir vatandaş, boş araziye bırakılan poşetin içerisinde yeni doğum yapan anne ve yavru kedileri buldu. Pembe giyimli bir kadının poşeti bıraktığını iddia eden vatandaş, 'Bunları buraya bırakıp sonra da gitti.' dedi.

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Afacan yapıları ve sevimli görüntüleriyle Türk toplumunun bir parçası haline gelen sokak kedileri her ne kadar bir çok insan tarafından sevilse de, onlara kötü muamele gösteren kişi sayısı da az değil.

Afacan yapıları ve sevimli görüntüleriyle Türk toplumunun bir parçası haline gelen sokak kedileri her ne kadar bir çok insan tarafından sevilse de, onlara kötü muamele gösteren kişi sayısı da az değil.

Son olarak Maltepe'de bir vatandaş, boş araziye getirilen poşetteki hareketliliği fark ederek içini açtı. Yeni doğum yapan anne kedi ve yavrularının halini gören vatandaş, görüntüleri 'Maltepe Duysun' isimli haber sayfası üzerinden paylaştı.

Son olarak Maltepe'de bir vatandaş, boş araziye getirilen poşetteki hareketliliği fark ederek içini açtı. Yeni doğum yapan anne kedi ve yavrularının halini gören vatandaş, görüntüleri 'Maltepe Duysun' isimli haber sayfası üzerinden paylaştı.

Poşeti pembe kıyafetli bir kadının bıraktığını söyleyen vatandaş, 'Bunları buraya bırakıp sonra da gitti.' dedi. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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