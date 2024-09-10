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Gelin ve Damadın Eğlencesine Havada Çiftetelli Oynayarak Renk Katan Paraşütçüler

Gelin ve Damadın Eğlencesine Havada Çiftetelli Oynayarak Renk Katan Paraşütçüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 15:10

Düğün günleri, çiftlerin hayatındaki en özel anlardan biri ve bu özel günü daha da unutulmaz kılmak isteyen bir çift, deniz kenarında düzenledikleri eğlencede harika bir sürpriz yaşadı.

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Gelin ve damat, aileleriyle birlikte sahilde çiftetelli oynarken, havadan gelen davetsiz misafirler tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Gelin ve damat, aileleriyle birlikte sahilde çiftetelli oynarken, havadan gelen davetsiz misafirler tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Paraşütle geçen kişiler, çiftin neşeli anlarına havadan eşlik ederek düğün havasına renk kattı.

Paraşütle geçen kişiler, çiftin neşeli anlarına havadan eşlik ederek düğün havasına renk kattı.

O anlar, şans eseri video kaydına alındı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Video, izleyenlerin büyük beğenisini topladı ve kısa sürede viral hale geldi.

O anlar, şans eseri video kaydına alındı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Video, izleyenlerin büyük beğenisini topladı ve kısa sürede viral hale geldi.

İşte o video:

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