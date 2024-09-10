Avrupa'da Durulanmadan Yıkanan Bulaşıkları Görünce Şaşkınlığını Video Kaydına Alan Genç
Avrupa'da Durulanmadan Yıkanan Bulaşıkları Görünce Şaşkınlığını Video Kaydına Alan Genç
Avrupa ülkelerindeki temizlik ve yemek anlayışı bize hep garip gelmiştir. Sosyal medyada da Avrupa ülkelerindeki deneyimlerini paylaşanlar sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir gencin taharet musluğu hasretinden bahsetmiştik. Bu kez de başka bir sosyal medya kullanıcısı, Avrupa ülkelerinde sıkça karşılaşılan bir temizlik alışkanlığına dair şaşkınlığını bir video ile paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'da mustafa_karaaslan@ isimli başka bir kullanıcı da Avrupa ülkelerinde sıkça karşılaşılan temizlik uygulamalarına dair şaşkınlığını videoya yansıttı.
Videoda, Avrupa’daki bazı evlerde bulaşıkların durulanmadan yıkandığını gözler önüne seren Mustafa Karaaslan, bu uygulamanın kendisi için garip olduğunu belirtiyor.
Özellikle yumurta tavasının yıkandığı suda temiz bir bardağın da yıkanmasını anlamsız bulan sosyal medya kullanıcısı, bu temizlik alışkanlığını izleyicileriyle paylaştı.
Videosuna ayrıca şu notu ekledi: “Başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yapılan ve herkes için çok normal olan ama bize garip gelen bir başka olay… Yumurta tavasının yıkandığı suda, su içtiğin temiz bir bardağı yıkayıp üzerine köpüklü bir şekilde durulamaya koymak bana hiçbir zaman mantıklı gelmeyecek.”
İşte o video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın