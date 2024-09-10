Avrupa'da Durulanmadan Yıkanan Bulaşıkları Görünce Şaşkınlığını Video Kaydına Alan Genç

Avrupa ülkelerindeki temizlik ve yemek anlayışı bize hep garip gelmiştir. Sosyal medyada da Avrupa ülkelerindeki deneyimlerini paylaşanlar sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bir gencin taharet musluğu hasretinden bahsetmiştik. Bu kez de başka bir sosyal medya kullanıcısı, Avrupa ülkelerinde sıkça karşılaşılan bir temizlik alışkanlığına dair şaşkınlığını bir video ile paylaştı.