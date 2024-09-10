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Damadın Kardeşinden Vatan Savunması Gibi Müdahale: Çocukları Pistten Çıkarma Anı Gülümsetti

Damadın Kardeşinden Vatan Savunması Gibi Müdahale: Çocukları Pistten Çıkarma Anı Gülümsetti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 11:37

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Damat ve gelinin oyun oynaması esnasında piste giren çocukları büyük bir hevesle uzaklaştıran damadın kardeşinin o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çocuklara kızdıktan sonra gülerek oynamaya devam eden genç, izleyenleri de gülümsetti. 

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Düğünlerin vazgeçilmezi olan etrafta koşturan çocuklara özel bir anons geliştirilse bile henüz engel olunamazken, damat kardeşinin ciddiyetle bu görevi yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Düğünlerin vazgeçilmezi olan etrafta koşturan çocuklara özel bir anons geliştirilse bile henüz engel olunamazken, damat kardeşinin ciddiyetle bu görevi yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Çocukları pistten çıkardıktan sonra gülümseyerek oynamaya devam eden damadın kardeşinin görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Çocukları pistten çıkardıktan sonra gülümseyerek oynamaya devam eden damadın kardeşinin görüntüleri izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar; 🎥 👇

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