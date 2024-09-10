Damadın Kardeşinden Vatan Savunması Gibi Müdahale: Çocukları Pistten Çıkarma Anı Gülümsetti

Damat ve gelinin oyun oynaması esnasında piste giren çocukları büyük bir hevesle uzaklaştıran damadın kardeşinin o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Çocuklara kızdıktan sonra gülerek oynamaya devam eden genç, izleyenleri de gülümsetti.
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Düğünlerin vazgeçilmezi olan etrafta koşturan çocuklara özel bir anons geliştirilse bile henüz engel olunamazken, damat kardeşinin ciddiyetle bu görevi yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Çocukları pistten çıkardıktan sonra gülümseyerek oynamaya devam eden damadın kardeşinin görüntüleri izleyenleri güldürdü.
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