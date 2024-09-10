Fatih Portakal'dan Narin Olayına Dair Açıklama: "Nasıl Korunuyorlarsa Dosyaların Üstü Kapanıyor"

Narin Güran cinayeti tüm Türkiye’yi yasa boğarken, gazeteci Fatih Portakal, Narin Güran’ın ailesine dair şüpheli durumlar ve soru işaretlerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından, cansız bedeni 19 gün süren arama çalışmalarının sonucunda Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştu.
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Fatih Portakal, Narin Güran’ın ailesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "Geçmişte Narin'in kardeşi hayattan nasıl koptu gitti, doğal sebepler mi, yoksa öldürüldü mü? dikkat çeken bir şey daha var, herkes susuyor. Nasıl korkutulduysa oradaki halk veya nasıl korunuyorlarsa konuşmuyorlar" ifadelerini kullandı.
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