Halk TV Muhabiri Ferit Demir:"Mezarlıkta Biri Yanıma Yaklaşıp ‘Aslında Bizim Seni Öldürmemiz Gerekiyor' Dedi"

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasını ilk günden itibaren takip eden Halk TV muhabiri Ferit Demir, Halk Ana Haber bülteninde Ece Üner’e yaptığı açıklamada, ölümle tehdit edildiğini açıkladı.
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Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, bugün toprağa verildi.
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Doğruları aktardığı için bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini belirten Demir, Narin'in defnedildiği sırada, mezarlıkta bulunan bir kişinin yanına gelerek "Bizim aslında seni öldürmemiz gerekiyor" dediğini ifade etti.
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