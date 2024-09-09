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Halk TV Muhabiri Ferit Demir:"Mezarlıkta Biri Yanıma Yaklaşıp ‘Aslında Bizim Seni Öldürmemiz Gerekiyor' Dedi"

Halk TV Muhabiri Ferit Demir:"Mezarlıkta Biri Yanıma Yaklaşıp ‘Aslında Bizim Seni Öldürmemiz Gerekiyor' Dedi"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 20:56

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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasını ilk günden itibaren takip eden Halk TV muhabiri Ferit Demir, Halk Ana Haber bülteninde Ece Üner’e yaptığı açıklamada, ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

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Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, bugün toprağa verildi.

Kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, bugün toprağa verildi.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, minik Narin'in naaşının bulunduğu mezarlıkta doğruları aktardığı için tehdit edildiğini belirtti.

Narin'in cenaze töreninde, köylüler gazetecilere saldırarak engel olmaya çalışmıştı 👇

Doğruları aktardığı için bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini belirten Demir, Narin'in defnedildiği sırada, mezarlıkta bulunan bir kişinin yanına gelerek "Bizim aslında seni öldürmemiz gerekiyor" dediğini ifade etti.

Doğruları aktardığı için bazı kişiler tarafından tehdit edildiğini belirten Demir, Narin'in defnedildiği sırada, mezarlıkta bulunan bir kişinin yanına gelerek "Bizim aslında seni öldürmemiz gerekiyor" dediğini ifade etti.

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