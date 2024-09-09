Toprağa Verilen Narin'in Mezarı Sosyal Medyanın Gündeminde
Toprağa Verilen Narin'in Mezarı Sosyal Medyanın Gündeminde
Türkiye kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yasını tutuyor. Cenazenin köye gömülmesi, cenazedeki yakınlarının gazetecilere yaklaşımı tartışma yaratırken minik Narin'in bedeninin toprağa verildiği mezar görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minik Narin'in defnedildiği yer böyle görüntülendi. Fotoğrafa gelen yorumlarda hüzün, isyan ve çaresizlik vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın