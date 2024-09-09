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Toprağa Verilen Narin'in Mezarı Sosyal Medyanın Gündeminde

Toprağa Verilen Narin'in Mezarı Sosyal Medyanın Gündeminde

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.09.2024 - 14:35

Türkiye kaybolmasından 19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yasını tutuyor. Cenazenin köye gömülmesi, cenazedeki yakınlarının gazetecilere yaklaşımı tartışma yaratırken minik Narin'in bedeninin toprağa verildiği mezar görüntülendi.

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Minik Narin'in defnedildiği yer böyle görüntülendi. Fotoğrafa gelen yorumlarda hüzün, isyan ve çaresizlik vardı.

Minik Narin'in defnedildiği yer böyle görüntülendi. Fotoğrafa gelen yorumlarda hüzün, isyan ve çaresizlik vardı.

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