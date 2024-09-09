Habertürk Spikeri Sena Alkan, Narin'in Cenaze Haberini Verirken Gözyaşlarını Tutamadı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi 19 gün sonra dere yatağında bir torba içerisinde bulundu.
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Türkiye gündemine damga vuran cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınan Narin'in cenazesi, komşu köyde kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.
O anları canlı yayında anlatan Habertürk spikeri Sena Alkan ise gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerden özür dileyen Alkan, "Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında. O artık hepimizin evladı." diyerek ağladı.
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