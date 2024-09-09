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Habertürk Spikeri Sena Alkan, Narin'in Cenaze Haberini Verirken Gözyaşlarını Tutamadı

Habertürk Spikeri Sena Alkan, Narin'in Cenaze Haberini Verirken Gözyaşlarını Tutamadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.09.2024 - 12:58

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Habertürk spikeri Sena Alkan, 8 yaşındaki Narin'in cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerden özür dileyen Alkan, 'Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında. O artık hepimizin evladı.' ifadeleriyle gözyaşı döktü.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi 19 gün sonra dere yatağında bir torba içerisinde bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi 19 gün sonra dere yatağında bir torba içerisinde bulundu.

Türkiye gündemine damga vuran cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınan Narin'in cenazesi, komşu köyde kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

Türkiye gündemine damga vuran cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınan Narin'in cenazesi, komşu köyde kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

O anları canlı yayında anlatan Habertürk spikeri Sena Alkan ise gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerden özür dileyen Alkan, "Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında. O artık hepimizin evladı." diyerek ağladı.

O anları canlı yayında anlatan Habertürk spikeri Sena Alkan ise gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerden özür dileyen Alkan, "Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında. O artık hepimizin evladı." diyerek ağladı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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