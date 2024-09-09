Habertürk Spikeri Sena Alkan, Narin'in Cenaze Haberini Verirken Gözyaşlarını Tutamadı

Habertürk spikeri Sena Alkan, 8 yaşındaki Narin'in cenaze töreni sırasında gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerden özür dileyen Alkan, 'Bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında. O artık hepimizin evladı.' ifadeleriyle gözyaşı döktü.