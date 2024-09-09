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Türk Yemeklerinin İlginç İsimleri İngilizce’ye Çevrilince İşler Daha da İlginçleşti

Türk Yemeklerinin İlginç İsimleri İngilizce’ye Çevrilince İşler Daha da İlginçleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 12:23

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Meşhur yemeklerimiz, her turistin ilgisini çekmeyi başarıyor. Kimi eşsiz lezzetiyle kimisi de isimleriyle. Tabii biz alışık olduğumuz için garip gelmeyen yemek isimlerini @turkiyetodaycom adlı Instagram sayfası İngilizce’ye çevirince şaşıranlar oldu.

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Kültürel açıdan Türkiye’yi tanıtmayı hedefleyen sayfanın yemek paylaşımı bizleri de güldürdü.

Kültürel açıdan Türkiye’yi tanıtmayı hedefleyen sayfanın yemek paylaşımı bizleri de güldürdü.

Özellikle ‘Yengen’in çevirisi, ‘Analı Kızlı’nın anlatımı dikkat çekti. Eklemek istedikleriniz için buyurun yorumlara.

Özellikle ‘Yengen’in çevirisi, ‘Analı Kızlı’nın anlatımı dikkat çekti. Eklemek istedikleriniz için buyurun yorumlara.

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