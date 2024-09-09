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"Vaziyet Alın Savaş Çıkacak": Rus Kadın "Türk Kadınlarının Haftada 5 Gün Başı Ağrıyor" Dedi!

"Vaziyet Alın Savaş Çıkacak": Rus Kadın "Türk Kadınlarının Haftada 5 Gün Başı Ağrıyor" Dedi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 12:53

Rus kadını ile Türk kadını arasında karşılaştırma yapmak kadınlardan hoşlanan heteroseksüel Türk erkeklerinin iç dünyalarında ya da alenen sıklıkla yaptığı bir davranış. Gelin bir de bu karşılaştırmayı bir Rus kadının ağzından dinleyelim!

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Videoyu koyuyor tam karşısına, geçiyor kameranın önüne ve başlıyor biz Türklerin en kilit karşılaştırmalarından biri hakkında yorum yapmaya!

Videoyu koyuyor tam karşısına, geçiyor kameranın önüne ve başlıyor biz Türklerin en kilit karşılaştırmalarından biri hakkında yorum yapmaya!

Bir Rus kadının çektiği video, sosyal medyayı sallamış durumda. Rus kadın, videoda şunları söylüyor:

Bir Rus kadının çektiği video, sosyal medyayı sallamış durumda. Rus kadın, videoda şunları söylüyor:

"Rus kadınları kocaları işten dönünce direkt onları duşa atıyor. Suriyeli kadınlar kocalarını gecelikleriyle karşılıyor."

"Rus kadınları kocaları işten dönünce direkt onları duşa atıyor. Suriyeli kadınlar kocalarını gecelikleriyle karşılıyor."

"Türk kadınlarının ise haftada 5 gün başı ağrıyor. Sonra 'Neden kocalarımız boşuyor bizi? diyorsunuz."

"Türk kadınlarının ise haftada 5 gün başı ağrıyor. Sonra 'Neden kocalarımız boşuyor bizi? diyorsunuz."

İşte Rus kadının Türkçe olarak söylediği o sözler:

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Rus kadının söylediklerine gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Rus kadının söylediklerine gelen yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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