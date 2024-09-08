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Bir Vatandaşın Narin’in Naaşı Bulunmadan 2 Gün Önce Yayınladığı Video Ortaya Çıktı

Bir Vatandaşın Narin’in Naaşı Bulunmadan 2 Gün Önce Yayınladığı Video Ortaya Çıktı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 22:23

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber bugün geldi. 21 Ağustos'tan bu yana süren aramalar sonucunda Narin'in cansız bedeni, köye üç kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

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Türkiye bugün, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haberle sarsıldı.

Türkiye bugün, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haberle sarsıldı.

Bir vatandaş, 2 gün önce yayınladığı videoda Narin'in cesedine ulaşıldığını ancak köye zarar gelmemesi için kimseye söylenmediğini iddia etti.

Bir vatandaş, 2 gün önce yayınladığı videoda Narin'in cesedine ulaşıldığını ancak köye zarar gelmemesi için kimseye söylenmediğini iddia etti.

Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını iddia eden vatandaş, köyün muhtarı ve Narin'in amcası olan S.G.'yi hedef aldı.

Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını iddia eden vatandaş, köyün muhtarı ve Narin'in amcası olan S.G.'yi hedef aldı.

Videonun tamamı için:

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