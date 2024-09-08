Bir Vatandaşın Narin’in Naaşı Bulunmadan 2 Gün Önce Yayınladığı Video Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber bugün geldi. 21 Ağustos'tan bu yana süren aramalar sonucunda Narin'in cansız bedeni, köye üç kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
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Türkiye bugün, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haberle sarsıldı.
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Bir vatandaş, 2 gün önce yayınladığı videoda Narin'in cesedine ulaşıldığını ancak köye zarar gelmemesi için kimseye söylenmediğini iddia etti.
Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını iddia eden vatandaş, köyün muhtarı ve Narin'in amcası olan S.G.'yi hedef aldı.
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