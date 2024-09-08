''Evde Düştü Denilmiş, Otopsi Yapılmadan Defnedilmiş'': Narin'in Ablasının Geçmişteki Ölümü Soruşturulacak mı?
''Evde Düştü Denilmiş, Otopsi Yapılmadan Defnedilmiş'': Narin'in Ablasının Geçmişteki Ölümü Soruşturulacak mı?
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19'uncu gününde dere yatağında çuvala konulmuş halde ölü bulunması, toplumda büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Narin'in öldürülmüş olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma sürerken, Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in ablasının ölümünü de 'şüpheli' olarak gündeme taşıdı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Pazar sabahı bulundu.
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Narin’in ölümü, şüpheli bir şekilde gerçekleşti ve cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in ablasının ölümünü de 'şüpheli' olarak gündeme taşıdı.
''Köyde başta aile olmak üzere, 20 hanede tekrar ifadeler alınıyor.'' diyen Erdinç, ailenin çok güçlü bir aile olduğunu, yayın yasağını da kendilerinin talep ettiğini söyledi.
Öte yandan sosyal medyada, daha önce Çağla Tuğaltay dosyasını açarak büyük ses getiren Pınar BK isimli bir yayıncı, geçtiğimiz günlerde de Narin Güran hakkında ortaya bir iddia atmıştı.
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