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''Evde Düştü Denilmiş, Otopsi Yapılmadan Defnedilmiş'': Narin'in Ablasının Geçmişteki Ölümü Soruşturulacak mı?

''Evde Düştü Denilmiş, Otopsi Yapılmadan Defnedilmiş'': Narin'in Ablasının Geçmişteki Ölümü Soruşturulacak mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 16:28

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19'uncu gününde dere yatağında çuvala konulmuş halde ölü bulunması, toplumda büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Narin'in öldürülmüş olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma sürerken, Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in ablasının ölümünü de 'şüpheli' olarak gündeme taşıdı.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Pazar sabahı bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 19 gündür aranan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Pazar sabahı bulundu.

Narin’in bedeni, Eğerturmaz Deresi'nde çuval içinde ve son görüldüğü kıyafetlerle tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun' ifadelerini kullandı.

Narin’in ölümü, şüpheli bir şekilde gerçekleşti ve cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in ablasının ölümünü de 'şüpheli' olarak gündeme taşıdı.

Narin’in ölümü, şüpheli bir şekilde gerçekleşti ve cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in ablasının ölümünü de 'şüpheli' olarak gündeme taşıdı.

Erdinç, 'Soruşturmanın selameti açısından bu da aydınlanmalı' diyerek, ablasının ölümünün de detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

''Köyde başta aile olmak üzere, 20 hanede tekrar ifadeler alınıyor.'' diyen Erdinç, ailenin çok güçlü bir aile olduğunu, yayın yasağını da kendilerinin talep ettiğini söyledi.

''Köyde başta aile olmak üzere, 20 hanede tekrar ifadeler alınıyor.'' diyen Erdinç, ailenin çok güçlü bir aile olduğunu, yayın yasağını da kendilerinin talep ettiğini söyledi.

Erdinç, ''Her an yeni gözaltılar söz konusu. Narin’in engelli ablası da daha önce hayatını kaybetmiş. ‘Evde düştü’ denilmiş, otopsi yapılmadan defnedilmiş. Soruşturmanın selameti açısından bu da aydınlanmalı.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada, daha önce Çağla Tuğaltay dosyasını açarak büyük ses getiren Pınar BK isimli bir yayıncı, geçtiğimiz günlerde de Narin Güran hakkında ortaya bir iddia atmıştı.

Öte yandan sosyal medyada, daha önce Çağla Tuğaltay dosyasını açarak büyük ses getiren Pınar BK isimli bir yayıncı, geçtiğimiz günlerde de Narin Güran hakkında ortaya bir iddia atmıştı.

Narin'in ablasının da engelli olduğunu söyleyen Pınar BK, ablanın küçükken merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini söylemişti.

Pınar BK'nın o iddialarına bu içeriğimizde yer vermiştik:

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