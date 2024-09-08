''Evde Düştü Denilmiş, Otopsi Yapılmadan Defnedilmiş'': Narin'in Ablasının Geçmişteki Ölümü Soruşturulacak mı?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19'uncu gününde dere yatağında çuvala konulmuş halde ölü bulunması, toplumda büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı. Narin'in öldürülmüş olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma sürerken, Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in ablasının ölümünü de 'şüpheli' olarak gündeme taşıdı.