Kadınlara Sataşan Gence Engel Olmak İstedi, Dövüldü! "Sorun ne?' Dedim, Demir Sopayla Vurdu"

Hatay'da yol kenarında iki kadına sataşan gence engel olmak isteyen 58 yaşındaki Süleyman Bolat, 'Sorun ne?' diyerek durumu anlamaya çalıştı. Bolat'a sinirlenen genç, demir sopayla saldırdı. Başından yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Bolat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletiyle ilerlerken bir gencin iki kadına sataştığını gören 58 yaşındaki Süleyman Bolat durarak duruma müdahale etmek istedi.
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Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahsa "Sorun ne?" diye soran bolat, demir sopalı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Bolat, "Hastane tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi” ifadelerini kullandı.
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hic bir kavgaya tartışmaya da karisilmiyor ki artık olan sana oluyor... bu kötüleri durduracak bir Allahın kulu yok şu ülkede
Bu nasıl bir kamera? kaçıncı yüzyıldan kalma?
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