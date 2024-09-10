Türkiye'den Ayrılan Uçaktaki Saç Ektiren Erkekleri Videoya Alıp 'Turkish Hairlines' Başlığıyla Paylaştı!

Türkiye'den ayrılmak için uçağa binen kadın, saç ekimi yaptıran erkekleri kayda alarak 'Turkish Hairlines'ta yolculuk yapıyorum.' ifadeleriyle paylaştı.
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Dünya çapında saç ekimi işlemi için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin ünü her geçen gün artmaya devam ediyor.
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Türkiye'den ayrılmak üzere olan bir turist bindiği uçaktaki saç ektiren erkekleri cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, "'Turkish Hairlines'ta yolculuk yapıyorum.' notunu düştü. Genç turistin paylaşımı izleyenleri gülümsetti.
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