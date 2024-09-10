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Türkiye'den Ayrılan Uçaktaki Saç Ektiren Erkekleri Videoya Alıp 'Turkish Hairlines' Başlığıyla Paylaştı!

Türkiye'den Ayrılan Uçaktaki Saç Ektiren Erkekleri Videoya Alıp 'Turkish Hairlines' Başlığıyla Paylaştı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 15:06

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Türkiye'den ayrılmak için uçağa binen kadın, saç ekimi yaptıran erkekleri kayda alarak 'Turkish Hairlines'ta yolculuk yapıyorum.' ifadeleriyle paylaştı. 

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Dünya çapında saç ekimi işlemi için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin ünü her geçen gün artmaya devam ediyor.

Dünya çapında saç ekimi işlemi için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin ünü her geçen gün artmaya devam ediyor.

Türkiye'den ayrılmak üzere olan bir turist bindiği uçaktaki saç ektiren erkekleri cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, "'Turkish Hairlines'ta yolculuk yapıyorum.' notunu düştü. Genç turistin paylaşımı izleyenleri gülümsetti.

Türkiye'den ayrılmak üzere olan bir turist bindiği uçaktaki saç ektiren erkekleri cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, "'Turkish Hairlines'ta yolculuk yapıyorum.' notunu düştü. Genç turistin paylaşımı izleyenleri gülümsetti.

 İşte o anlar; 🎥 👇

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