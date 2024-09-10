Özlem Gürses'ten Narin'in Tabutuna Gelinlik Konulmasına Tepki: "Batsın O Gelenek"

8 Yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra çuval içerisinde bir dere yatağında bulundu. Cenaze töreninde ise tabutun üzerine konulan gelinlik tartışmalara sebep oldu.
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Gazeteci Özlem Gürses, Narin Güran'ın tabutunun üzerine gelinlik konulmasına "Kusura bakmayın ama batsın o gelenek." sözleriyle tepki gösterdi.
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"Bir izleyicim yazıyor: ‘Gelinlik, Diyarbakır'da evlenmeden vefat eden kızların tabutuna atılır. Bu orada, bir gelenektir.' Bir kız çocuğunun hayattaki tek amacı ve hayali evlenmek midir?"
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