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Özlem Gürses'ten Narin'in Tabutuna Gelinlik Konulmasına Tepki: "Batsın O Gelenek"

Özlem Gürses'ten Narin'in Tabutuna Gelinlik Konulmasına Tepki: "Batsın O Gelenek"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 14:44

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8 Yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra çuval içerisinde bir dere yatağında bulundu. Cenaze töreninde ise tabutun üzerine konulan gelinlik tartışmalara sebep oldu.

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Gazeteci Özlem Gürses, Narin Güran'ın tabutunun üzerine gelinlik konulmasına "Kusura bakmayın ama batsın o gelenek." sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteci Özlem Gürses, Narin Güran'ın tabutunun üzerine gelinlik konulmasına "Kusura bakmayın ama batsın o gelenek." sözleriyle tepki gösterdi.

"Bir izleyicim yazıyor: ‘Gelinlik, Diyarbakır'da evlenmeden vefat eden kızların tabutuna atılır. Bu orada, bir gelenektir.' Bir kız çocuğunun hayattaki tek amacı ve hayali evlenmek midir?"

"Bir izleyicim yazıyor: ‘Gelinlik, Diyarbakır'da evlenmeden vefat eden kızların tabutuna atılır. Bu orada, bir gelenektir.' Bir kız çocuğunun hayattaki tek amacı ve hayali evlenmek midir?"

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