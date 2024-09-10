İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cehalet Vurgusu: "İşte O Zaman Narin Bu Ülkede Ölmez"

Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Dönemi Açılışı ve Eğitmenler Buluşması'na katılan Ekrem İmamoğlu, konuşmasında Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran'a da yer verdi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bulunmasına ilişkin konuştu.
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"Bu milletin ayağa kalkması, cahillikten ve cehaletten uzak durması, yobazlıkla insanları birbirine düşüren her şeyden uzak olması ve dünyanın en güzel işlerini yapan bir millet haline gelmesi gerekiyor. O zaman Narin bu ülkede ölmez."
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Bu ülkede cahillikte yobazlıkta bitmez. Eğitim yerlerdeyken zor.
O zaman erken seçim isteyin başkanım, elinizi taşın altına koyun bir şeyler değiştirin. Eğitimden, müfredattan başlayın iyileştirmeye, adalette kimse kayırıl... Devamını Gör