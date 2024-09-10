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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cehalet Vurgusu: "İşte O Zaman Narin Bu Ülkede Ölmez"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cehalet Vurgusu: "İşte O Zaman Narin Bu Ülkede Ölmez"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 13:37

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Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Dönemi Açılışı ve Eğitmenler Buluşması'na katılan Ekrem İmamoğlu, konuşmasında Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran'a da yer verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bulunmasına ilişkin konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bulunmasına ilişkin konuştu.

"Bu milletin ayağa kalkması, cahillikten ve cehaletten uzak durması, yobazlıkla insanları birbirine düşüren her şeyden uzak olması ve dünyanın en güzel işlerini yapan bir millet haline gelmesi gerekiyor. O zaman Narin bu ülkede ölmez."

"Bu milletin ayağa kalkması, cahillikten ve cehaletten uzak durması, yobazlıkla insanları birbirine düşüren her şeyden uzak olması ve dünyanın en güzel işlerini yapan bir millet haline gelmesi gerekiyor. O zaman Narin bu ülkede ölmez."

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Deniz Öz

Bu ülkede cahillikte yobazlıkta bitmez. Eğitim yerlerdeyken zor.

Arwen

O zaman erken seçim isteyin başkanım, elinizi taşın altına koyun bir şeyler değiştirin. Eğitimden, müfredattan başlayın iyileştirmeye, adalette kimse kayırıl... Devamını Gör