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IShowSpeed Hızını Alamadı: Gezi İçin Gittiği Tayland'ta İbadethaneye Çarptı

IShowSpeed Hızını Alamadı: Gezi İçin Gittiği Tayland'ta İbadethaneye Çarptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 14:26

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Sosyal medya fenomedi IshowSpeed, gezmek için gittiği Tayland'ta pat pat adı verilen 3 tekerlekli aracı kullandı. Sürüşü sırasında fren yerine gaza basan Speed bir ibadethanenin duvarına çarparak durdu. 

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YouTube'da milyonlarca takipçisi olan ve son dönemlerde gittiği ülkelerde yaşadığı olayları kayda alarak izleyicilerine sunan fenomen IshowSpeed bu defa Tayland'a gitti.

YouTube'da milyonlarca takipçisi olan ve son dönemlerde gittiği ülkelerde yaşadığı olayları kayda alarak izleyicilerine sunan fenomen IshowSpeed bu defa Tayland'a gitti.

Ülkede sıkça kullanılan 3 tekerlekli 'Patpat' adı verilen taşıtları deneyimlemek isteyen Speed'in başına talihsiz bir olay geldi. Taşıt hareket halindeyken fren yerine gaza basan Speed, bir ibadethanenin duvarına çarptı.

Ülkede sıkça kullanılan 3 tekerlekli 'Patpat' adı verilen taşıtları deneyimlemek isteyen Speed'in başına talihsiz bir olay geldi. Taşıt hareket halindeyken fren yerine gaza basan Speed, bir ibadethanenin duvarına çarptı.

Araçtan inen Speed'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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