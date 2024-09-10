IShowSpeed Hızını Alamadı: Gezi İçin Gittiği Tayland'ta İbadethaneye Çarptı

Sosyal medya fenomedi IshowSpeed, gezmek için gittiği Tayland'ta pat pat adı verilen 3 tekerlekli aracı kullandı. Sürüşü sırasında fren yerine gaza basan Speed bir ibadethanenin duvarına çarparak durdu.
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YouTube'da milyonlarca takipçisi olan ve son dönemlerde gittiği ülkelerde yaşadığı olayları kayda alarak izleyicilerine sunan fenomen IshowSpeed bu defa Tayland'a gitti.
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Ülkede sıkça kullanılan 3 tekerlekli 'Patpat' adı verilen taşıtları deneyimlemek isteyen Speed'in başına talihsiz bir olay geldi. Taşıt hareket halindeyken fren yerine gaza basan Speed, bir ibadethanenin duvarına çarptı.
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