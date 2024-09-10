Silahı Arkadaşının Başına Doğrulttu! Poligon Güvenliğinin Anında Müdahalesi Gündem Oldu

Arkadaşıyla birlikte gittiği poligonda atış yaptıktan sonra silahı arkadaşının başına doğrultarak selfi çekmeye çalışan şahıs, güvenliğin dikkati sayesinde durduruldu. Olay sonrası ikili poligondan çıkartılırken, güvenliğin hızlı müdahalesi sosyal medyada gündem oldu.
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Güvenli şekilde silahla atış yapabilmek için gidilen poligonlar, atış yapan kişilerin sorumsuzluğu nedeniyle tehlikeli hale gelebiliyor. Her ne kadar atış yapılan silahta mermi kalmadığı düşünülse de bazen silah içine sıkışan bir mermi dikkatsizlik nedeniyle can alabiliyor.
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Buna benzer örneklerden birisi Türkiye'deki bir atış poligonunda meydana geldi. Silahıyla atış yapan bir kişi, mermisinin bittiğini düşünerek selfi çekmeye başladı. Silahı arkadaşının başına doğrultarak fotoğraf çekmeye çalışan şahıs, poligon güvenliği tarafından anında etkisiz hale getirilerek dışarıya çıkarıldı.
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