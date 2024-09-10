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Narin'in Cenazesinde Çekim Yapan TV100'e Tepki Gösteren Bahar Feyzan: ''Cenazenin Pornosu mu Bu?''

Narin'in Cenazesinde Çekim Yapan TV100'e Tepki Gösteren Bahar Feyzan: ''Cenazenin Pornosu mu Bu?''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 14:33

TV100'ün 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesindeki çekimi tepki topladı. Gazeteci Bahar Feyzan, cenazenin defnedilme anının gösterilmesini sert bir şekilde eleştirerek, ''Gömülürken de çekmeyin ya! Biraz uzağa konuşlanın. Çukuru göstermek ne ya? Cenazenin pornosu mu bu?'' dedi.

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Türkiye’nin dört bir yanını yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran’ın acı dolu ölümü, ülkenin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Türkiye’nin dört bir yanını yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran’ın acı dolu ölümü, ülkenin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Minik Narin'in cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından ihbar sonucunda Diyarbakır’da bir dere yatağında bulundu.

Minik Narin'in cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından ihbar sonucunda Diyarbakır’da bir dere yatağında bulundu.

Cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından bir önceki gün ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde düzenlen cenaze töreni sonrası defnedildi.

Cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından bir önceki gün ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde düzenlen cenaze töreni sonrası defnedildi.

Habercilerin canlı yayınladığı cenazede TV100 ekibinin çekimi ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Gazeteci Bahar Feyzan, ''Ben de muhabir olarak çıktım dışarılara. Çukur göstermek ne artık? Bu etiksel olarak medya mensuplarının da bir şeye tabi tutmak lazım. Çok acayip ya.'' dedi.

Habercilerin canlı yayınladığı cenazede TV100 ekibinin çekimi ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Gazeteci Bahar Feyzan, ''Ben de muhabir olarak çıktım dışarılara. Çukur göstermek ne artık? Bu etiksel olarak medya mensuplarının da bir şeye tabi tutmak lazım. Çok acayip ya.'' dedi.

İşte o açıklama:

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