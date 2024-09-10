Narin'in Cenazesinde Çekim Yapan TV100'e Tepki Gösteren Bahar Feyzan: ''Cenazenin Pornosu mu Bu?''

TV100'ün 8 yaşındaki Narin Güran’ın cenazesindeki çekimi tepki topladı. Gazeteci Bahar Feyzan, cenazenin defnedilme anının gösterilmesini sert bir şekilde eleştirerek, ''Gömülürken de çekmeyin ya! Biraz uzağa konuşlanın. Çukuru göstermek ne ya? Cenazenin pornosu mu bu?'' dedi.