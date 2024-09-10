Narin'in Cenazesinde Çekim Yapan TV100'e Tepki Gösteren Bahar Feyzan: ''Cenazenin Pornosu mu Bu?''
Narin'in Cenazesinde Çekim Yapan TV100'e Tepki Gösteren Bahar Feyzan: ''Cenazenin Pornosu mu Bu?''
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Türkiye’nin dört bir yanını yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran’ın acı dolu ölümü, ülkenin gündeminde büyük yankı uyandırdı.
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Minik Narin'in cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından ihbar sonucunda Diyarbakır’da bir dere yatağında bulundu.
Cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından bir önceki gün ailenin komşu köyü olan Batı Karakoç mahalle camiinde düzenlen cenaze töreni sonrası defnedildi.
Habercilerin canlı yayınladığı cenazede TV100 ekibinin çekimi ise eleştiri oklarının hedefi oldu. Gazeteci Bahar Feyzan, ''Ben de muhabir olarak çıktım dışarılara. Çukur göstermek ne artık? Bu etiksel olarak medya mensuplarının da bir şeye tabi tutmak lazım. Çok acayip ya.'' dedi.
İşte o açıklama:
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